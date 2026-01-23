天文台｜寒冷天气警告取消 明日天气介乎14-19°C 下周一有几阵雨

天文台于上午11时45分取消寒冷天气警告。天文台表示，现时影响华南沿岸的东北季候风会在明日逐渐缓和，该区早上天气仍然相当清凉，日间气温回升。根据天文台9天天气预告，明日天气介乎14至19度，吹东北风4级，稍后东风4级。周一最低气温18度，预料有几阵雨。

天文台预料季候风会在明日稍后逐渐被一股偏东气流取代。受该清劲至强风程度的偏东气流影响，下周初广东沿岸云量增多，较为潮湿。而一股东北季候风会在下周中后期影响广东。根据天文台9天天气预测，下周一(26日)天气回暖，气温介乎18至21度，周二(27日)最高气温更达23度，周三(28日)至周日(2月1日)天气同样温暖，最高气温均有2字头，除星期日(2月1日)最低气温16度外，其他日子的最低气温均有17、18度。下周五(30日)及周六(31日)多云，有一两阵微雨。

天文台预料今日大致多云。下午部分时间天色明朗及干燥。吹和缓东北风。展望明早仍然相当清凉，日间部分时间有阳光，气温回升。星期日风势较大，随后一两日较为潮湿。

