南丫海难死因│港灯尊重裁决 已全面检讨并实行多项措施包括验收新船机制

南丫海难死因审结，死因裁判官周慧珠裁定39名罹难者「非法被杀」，同时向涉案包括海事处、财利船厂及港灯等给予建议。港灯回应尊重死因庭裁决，并称已按2013年调查委员会等建议，检讨并进行多项安全管理措施及优化制度，包括验收新船机制。

港灯就死因研讯回应指，尊重死因庭的裁决，表示今次事故对公司而言极为沉痛，亦已再一次向已离世的同事和其他罹难者的家属致以最深切的慰问。港灯提及，事故发生后，已即时根据2013年调查委员会的建议及其他建议全面检讨并落实多项安全及船队管理措施，包括验收新船的机制、提升船队的设备及安全标准、优化内部审核和安全制度，务求进一步保障乘客及船队安全。港灯补充，会仔细审视判辞内容，并评估任何可以进一步提升安全及管理水平的空间，在可行的情况下予以落实。