教育及职业博览│司法机构首次参与 3职系代表周五分享工作经验及晋升前景

司法机构首次参与教育及职业博览，以推广法庭运作支援服务领域的就业机会。司法机构今日（22日）起一连四日在香港会议展览中心举行的教育及职业博览设置专属摊位，旨在加深公众认识司法书记、法庭传译主任和执达主任的法庭支援工作，并借此机会展示在法庭运作中应用科技。

潘兆初和梁悦贤今为司法机构摊位揭幕

高等法院首席法官潘兆初和司法机构政务长梁悦贤今日为司法机构摊位揭幕，并鼓励年轻人如有志从事促进有效执行司法工作的职业，可申请司法机构的相关公务员职位。

司法机构的摊位采用模拟法庭设计，重点介绍司法机构3个公务员职系的主要工作，包括司法书记、法庭传译主任和执达主任。其他特色包括互动游戏、资讯丰富的展板、主题短片、附设道具的拍照区，以及纪念品派发，送完即止。欢迎市民，尤其是求职者到场参观。

3职系司法机构代表明午分享工作经验及晋升前景

来自以上3个职系的司法机构代表将于明日（23日）下午3时30分举行的职业讲座分享环节上，分享他们日常支援法庭运作的工作经验及晋升前景。

「教育及职业博览2026」于香港会议展览中心展览厅1D及1E举行，免费入场。司法机构的摊位设于展览厅1D（摊位编号1D-C16），开放时间为今日至星期六（24日）上午10时至晚上7时，以及星期日（25日）上午10时至晚上6时。