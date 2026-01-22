死难者家属对裁决「极度失望、不满」 质疑裁判官凭何否定专家意见 面对裁决直言愧对死者

南丫海难罹难者家属庭外异口同声对裁决感到「极度失望、极度不满」，对于周官裁决指水密门可有可无，家属猛烈抨击「有个水密门喺度佢一定唔会118秒咁快就沉咗落去⋯⋯我唔明白一个以法律为专业嘅法官凭乜嘢可以去否定唔同party请返来嘅专家嘅意见呢？」周官认为年检核对图则建议「不切实际」。家属慨叹安全何价，「我想问39条人命系咪就系换来呢4只字呢」，更直言「畀个咁嘅答案我，我觉得我有愧于⋯⋯死去嘅家属」。

坚持开死因庭为得知事发前因后果

死难者家属庭外表示衷心感谢传媒跟进多年，让公众知悉案件发展。其中梁淑玲指根据早前法庭裁决，早已知道本案死因为「非法被杀」，仍然召开死因庭只因为无法得知案发缘由，「想令涉事嘅人可以聚埋一齐，了解多啲呢件事嘅前因后果」。

官称水密门可有可无 梁淑玲指匪夷所思

梁淑玲说南丫四号设计图则上有水密门，但最终船上却没有水密门，因为消失的水密门令到南丫四号在118秒内迅速沉没，多方专家均指出如装有水密门，「只船系唔会沉得咁快嘅，呢个系铁一般嘅事实」。然而周官如今竟然指「造啱咗只船，𠮶只门系可有可无」，梁淑玲对此直言「我觉得系ridiculous，系匪夷所思，冇解答到我哋嘅疑问⋯⋯系咪话𠮶只门根本可以唔存在？点解（周官）唔采取专家证人讲嘅嘢，而去佢单方面嘅理解呢，我唔系好明白」。

徐志盛质疑死因庭否定专家意见

另一位家属徐志盛亦质疑「有个水密门喺度佢一定唔会118秒咁快就沉咗落去⋯⋯我唔明白一个以法律为专业嘅法官凭乜嘢可以去否定唔同party请返来嘅专家嘅意见呢？」

周官指海事处每一年都要验大量船只，故年检无需对照图则，用肉眼观察有否大改动，做简单检验便可。梁淑玲回应「如果家属要求每一次嘅验船系要攞齐架生、攞齐图，然后去核实只船究竟安唔安全呢，系『不切实际』，对于呢4个字，我只可以讲铭记于心⋯⋯揸车都要年检啦⋯⋯年检唔系就系检查下每样嘢安唔安全咩，点解系不切实际呢⋯⋯我哋嘅13年系想问究竟边一个人系应该对呢件事负上责任，到头来系换咗呢4只字『不切实际』，所以系好嬲嘅一件事情」、「我要体恤所有嘅海事处人员，边个体恤家属呀？」

指死因庭裁决应向家属交代并释除公众疑虑

徐志盛则反问「若果个官认为海事处每年好多船要验好辛苦，咁又不如揾啲数据睇下你喺海面上面行驶嘅船多啲定系喺路面上行嘅车多啲呢，但系运输署照系年年咁验车㖞，咁系咪不切实际呢？」徐志盛指死因庭裁决不只要向家属交代，还要释除公众疑虑。事件中死里逃生的赵炳全则于心中叩问安全何价，「我想问39条人命系咪就系换来呢4只字呢」。

努力13年仍自觉有愧于死去的家人

经过2日裁决，梁淑玲坦言「唔系好理解究竟我应该问边个嘅责任，冇理解过，冇人答到我」。梁淑玲本来以为死因研讯「已经差唔多终极中嘅终极啦系嘛」，期望「可以喺佢哋面前讲畀佢听，我行咗13年喇，我终于今日可以停落嚟喇」，岂料「畀个咁嘅答案我，我觉得我有愧于⋯⋯死去嘅家属」。梁淑玲未来会再与律师团队商讨后续行动，相信一众家属亦不会放弃。

梁淑玲明白追查真相一年比一年困难，「唔希望香港再有惨剧嘅发生，但如果真系有惨剧发生呢，系唔好拖延，尽快去揾个真相，香港先至可以move on、先至可以进步」。

