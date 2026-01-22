继父涉4度借口「身体检查」非礼企奸12岁继女 事后抹净事主下体后称「检查完毕」

继父在天水围住所多次藉「身体检查」为名，趁12岁继女洗澡期间「检查」下体有否洗干净，3度乘机非礼，包括指插阴道，更疑曾将润滑剂挤到继女下体企图强奸。被告否认企图强奸及非礼等4罪，案件今于5男2女陪审团席前开审。女事主在录影会面中忆述继父指要监督她「冲凉」，共浴后又说要检查其下体是否清洁，另一次洗澡事件后则感到「叔叔下体想插入嚟我个窿度」，被告完事后称「检查完毕」。

被告C.C.P.被控一项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵⾏为、两项非礼及一项企图强奸罪。四罪发生于2021年9⽉至2023年8⽉期间，地点为被告与女事主同住的天水围住所。

控辩双方承认事实指女事主X于2008年4月在香港出生，现年17岁。X生母于2021年起与被告交往并同居，2023年结婚。警方接报后上门以非礼及企图强奸罪拘捕被告，并检取润滑剂作为证物。

称遭被告指插阴道「检查」是否清洁

控方在庭上播放X的录影会面纪录，X称被告为「叔叔」，她忆述多次在洗澡期间遭被告闯入浴室拉开浴帘，声称X生母要求他监督X「冲凉」，故与她共浴。她完成洗澡后拿不到睡衣，被告指X的睡衣放在父母房中，被告蹲下并声称要检查X下体是否清洁，以手指插入X阴道，令X感到疼痛，惟被告则称「系痛啲但都要检查」。

X又指她曾有一次洗澡时，被告再度闯入浴室与他共浴，X为了找睡衣又进入父母房中，她感到有异物触碰到其阴道口 ，认为「叔叔下体想插入嚟我个窿度」，她感觉到「有嘢唧咗入我下体」，感觉冰凉，其后又感到有东西「好热」。X称「好痛」，被告便指「唔搞住」，但被告反复重复行为，X感受到有液体碰到其下体。被告拿纸巾抹干净X下体，并声称「检查完毕」。X指此后被告已没有再对她做此类猥亵行为，惟X曾因事件而寻求心理医生协助。

案件编号：HCCC182/2025

法庭记者：刘晓曦