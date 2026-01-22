发片指长者用扶手电梯致轮椅翻侧 讥「废老」被网民闹爆质疑「作故仔」 港铁揭真相

智能手机及社交平台流行后，网民常在社交平台或Whatsapp 群组上载一些日常社会事件影片，上载者往往根据眼中所见「创作」出事件全貌。近日有网民在社交平台上载一条影片，见到一名乘客躺在扶手电梯出口，身边有一张轮椅；发布者声称是「废老唔去用升降机，反而去扶手电梯」以致轮椅翻侧。影片一出，引起网民热议，有网民质疑发布者没有礼貌，无端将老人家称为「废老」，亦有网民质疑发布者未见到事件经过，仅凭一张轮椅便创作出相关的「故事」。

乘客躺扶手电梯出口 发布者质疑未使用升降机致轮椅翻侧

有网民在社交平台Threads 发布影片，影片只有11秒，拍摄到一名乘客面向下躺在扶手电梯出口，身边有一张轮椅，3位港铁职员正从旁协助。影片「无头无尾」，未有拍摄到事发经过，亦未有拍摄到港铁职员怎样帮助该名乘客，但该名发有者便在帖文以「废老」形容该名乘客，更指「又有废老唔去用升降机，反而去扶手电梯」令轮椅翻侧。帖文并未交代发生地点及时间，但网民根据影片内的细节，估计事件发生在港铁大围站大堂。

网民质疑影片无头无尾：作故仔用吓脑

网民留言谴责发布者的言论，有网民认为发布者「作故仔用吓脑」，「完全唔知前面发生乜事」，若真有轮椅从扶手电梯冲下，前面一定不少乘客倒地，「变成大型事故现场」；亦有网民闹爆发布者，「只系一段无前无后既片，就judge（判断) 人『废』」，又自谦自己「见识少，从来无见个老人家自己推轮椅上扶手电梯的」。亦有网民大闹楼主不懂尊重老人家，「用个脑谂一谂先再post嘢啦」。

港铁：处理乘客争执个案 其中一方表示 身体不适须协助

港铁回复《星岛头条》表示，根据记录，事件发生于1月18日早上，大围站职员当时处理乘客争执个案，由于其中一名乘客表示身体不适，职员便使用轮椅协助该乘客，并召唤救护车及报警。

相关新闻：

「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮

有片｜港铁光头大叔亮铁锤争执 四眼男挑机：攻击性武器，死梗呀你

靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮