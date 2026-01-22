本港上月消费物价指数按年升1.4% 主因旅费和进出香港交通费用上升

政府统计处今日（22日）公布2025年12月份的消费物价指数。根据综合消费物价指数，2025年12月份综合消费物价指数按年上升1.4%，较2025年11月份的相应升幅（1.2%）为高。

因旅游费用和进出香港交通费用上升所致

剔除所有政府一次性纾困措施的影响，综合消费物价指数在2025年12月份的按年升幅（即基本通胀率）为1.2%，亦较2025年11月份（1.0%）为高。按年升幅扩大主要是由于旅游费用和进出香港交通费用上升所致。

交通、烟酒及住屋等均录升幅

在各类综合消费物价指数组成项目中，录得按年升幅类别包括交通（上升4.3%）、杂项服务（上升2.3%）、烟酒（上升2.0%）、住屋（上升1.6%）、杂项物品（上升1.2%）、外出用膳及外卖（上升1.1%），以及基本食品（上升0.7%）。录得按年跌幅的类别为耐用物品（下跌2.6%）、衣履（下跌1.7%），以及电力、燃气及水（下跌1.6%）。

政府 : 料整体通胀短期内应保持轻微

政府发言人表示，2025年12月消费物价通胀保持轻微。当月基本综合消费物价指数按年上升1.2%，2025年全年按年上升1.1%，与前一年相同。各主要组成项目的价格压力继续大致受控。展望将来，由于本地成本及外围价格压力仍然温和，整体通胀短期内应保持轻微。