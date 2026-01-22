Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港上月消费物价指数按年升1.4% 主因旅费和进出香港交通费用上升

社会
更新时间：16:56 2026-01-22 HKT
发布时间：16:56 2026-01-22 HKT

政府统计处今日（22日）公布2025年12月份的消费物价指数。根据综合消费物价指数，2025年12月份综合消费物价指数按年上升1.4%，较2025年11月份的相应升幅（1.2%）为高。

因旅游费用和进出香港交通费用上升所致

剔除所有政府一次性纾困措施的影响，综合消费物价指数在2025年12月份的按年升幅（即基本通胀率）为1.2%，亦较2025年11月份（1.0%）为高。按年升幅扩大主要是由于旅游费用和进出香港交通费用上升所致。

交通、烟酒及住屋等均录升幅

在各类综合消费物价指数组成项目中，录得按年升幅类别包括交通（上升4.3%）、杂项服务（上升2.3%）、烟酒（上升2.0%）、住屋（上升1.6%）、杂项物品（上升1.2%）、外出用膳及外卖（上升1.1%），以及基本食品（上升0.7%）。录得按年跌幅的类别为耐用物品（下跌2.6%）、衣履（下跌1.7%），以及电力、燃气及水（下跌1.6%）。

政府 : 料整体通胀短期内应保持轻微

政府发言人表示，2025年12月消费物价通胀保持轻微。当月基本综合消费物价指数按年上升1.2%，2025年全年按年上升1.1%，与前一年相同。各主要组成项目的价格压力继续大致受控。展望将来，由于本地成本及外围价格压力仍然温和，整体通胀短期内应保持轻微。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
11小时前
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
4小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
20小时前
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
00:34
「纸皮侠」港铁钻石山站横行 电动单车扮纸盒驶落月台直入车厢 港铁出手结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
4小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
6小时前
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
66岁《香港早晨》台柱三代同堂庆祝结婚41周年 背景猛料硕士毕业曾任经理 前主持太太撞样关菊英星味浓
影视圈
4小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
2026-01-21 14:20 HKT
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
01:25
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
23小时前
炎明熹敞开合作大门迎姜涛天价转会成最强同门 关心钟柔美「被消失」望她安好
11:25
炎明熹敞开合作大门迎姜涛天价转会成最强同门 关心钟柔美「被消失」望她安好
影视圈
20小时前