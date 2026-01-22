租置计划│房委会最新调查 : 仅12%租置户有意购买单位 跌5个百分点 楼龄旧是主因

因应社会上有声音要求房委会重推租者置其屋计划，房屋局拟于今年进行内部研究，梳理社会对租置计划的意见，并打算委托调查研究机构，透过问卷等方式收集住户及其他持份者的意见。房委会最新进行的2025年公营房屋住户综合统计调查显示，现居于租置计划屋邨的公屋租户中，仅约12%表示有意购买自住单位，数字较2023年同类调查的17%，下跌了5个百分点；表示不会考虑购买现居单位的租户，亦由2023年的68%降至去年的54%；至于未决定或不知道的比例则由15%大幅增至34%，反映不少租户对购买自住单位犹豫不决。

经济压力与楼龄是租户却步两大关键因素

调查进一步显示，经济压力与楼龄问题是租户却步的两大关键因素。在不考虑购置现居单位的租户中，51%指难以负担每月按揭还款、收入不稳定或没有收入，另有39%因年纪大而放弃置业。值得注意的是，租置计划屋邨的认可居民中，近46%为60岁或以上的长者，即使该类单位以较大折扣出售并提供财务便利，许多长者住户仍难以承担购房负担，这亦解释了近年租置计划单位销售缓慢的现象。

此外，约20%的租户表示不考虑购置现居单位的原因是「单位太旧」。调查指出，未售出的租置计划单位普遍楼龄较大，降低了对公屋租户的吸引力。

虽然租置计划租户购买自住单位意欲比例下降，但调查亦反映公屋租户对自置居所的意愿仍然存在。32%的公屋租户表示会考虑购买至少一类资助出售单位，包括二手居屋（12%）、新居屋（19%）、绿置居单位（16%）及租置计划屋邨的回收单位（18%）。约18%的租户更表明会考虑多于一类房屋选项。租户普遍认为购置资助单位有助「改善居住情况」、「楼价合理」及「实现业主梦想」。

调查同时探讨公屋租户对现行房屋政策的看法。约39%的租户支持将居屋销售中绿表与白表的配额比例由40:60调整至50:50，并认为此举有助鼓励公屋户购置居屋单位。此外，近半数租户认同推行「青年计划（居屋）」及「青年计划（白居二）」能协助青年家庭及申请者提升置业机会；约50%租户亦赞成为多次申请未果者提供额外抽签号码，以增加其成功购房的机率。

在资助出售单位业主方面，仅约4%表示考虑于未来一年内出售单位，比例与往年相若。

房屋署回应指，听到社会上有声音希望房委会重推租置计划，但同时亦有意见表达反对。当局会进行调研，更广泛的收集公屋租户及社会上不同持份者对租置计划的具体意见，包括哪些屋邨较合适、什么是推出计划的好时机、单位售价及购入公屋单位后所涉的财政负担、管理责任及安排等事项，以更深入了解公屋租户对购买现居单位的意向及社会的看法，从而详细考虑重推租置计划的策略，确保公屋资源妥善运用。