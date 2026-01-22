Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两青年涉与香港民主建国联盟有关 拟认串谋分裂国家罪 排期7.3答辩

社会
更新时间：15:25 2026-01-22 HKT
发布时间：15:25 2026-01-22 HKT

国安处早前拘捕多人涉嫌与「香港民主建国联盟」相关，指他们参与在台湾成立，目的是推动「港独」的组织。其中2名青年同被控一项串谋分裂国家罪，今于区域法院提讯。辩方表示两人均将会认罪，法官陈广池遂将认罪答辩及判刑定于7月3日。两名被告没有保释申请，续须还押。

被告分别为26岁速递员陈泰森和25岁侍应伍始东。他们同被控1项串谋分裂国家罪，指他们2024年11月6日至2025年7月9日，在香港一同串谋和与其他人串谋，组织、策划、实施或者参与实施旨在分裂国家、破坏国家统一行为，不论是否使用武力或者以武力相威胁，即：将香港特别行政区或者中华人民共和国其他任何部分从中国人民共和国分离出去；非法改变香港特别行政区或者中华人民共和国其他任何部分的法律地位；或将香港特别行政区或者中华人民共和国其他任何部分转归外国统治。

案件编号：DCCC1367/2025
法庭记者：雷璟怡

