南丫海难死因│官指要求海事处验船主任年检时留意到缺少水密门属「不切实际」 家属当场拍枱泄愤拉队离席

南丫海难死因裁决第二日，死因庭昨裁定39名遇难者「非法被杀」，死因均为淹死、创伤性窒息及身体多处创伤致死。死因裁判官周慧珠今早就不同议题作分析时指，财利前绘图员多次计错「南丫四号」破舱稳定性数据，惟财利及海事处均没有发觉，认为财利没有厘清员工之间的职责，导致部门间互相卸责。另指，家属要求海事处验船主任在年检时留意到缺少水密门属「不切实际」，家属闻言当场拍枱泄愤，并拉队离席。

绘图员计错数又发现图则有问题但依赖西班牙籍上司处理

周官今早就次项聚焦议题作分析，即财利前绘图员张福初在计算破舱稳定性出错时有否推卸责任。周官提及，财利分别在1996年、1998年及2005年，三度错误计算「南丫四号」的破舱稳定性。根据海事处的「船总长度一成」规则，当尾舱的长度不足船总长度的一成，在计算破舱稳定性时，理应与邻舱合并计算，不应分开计算，惟财利错误地将船尾的舵机房及油箱房分开计算。

周官引述财利前绘图员张福初在独立调查委员会的供词，在1996年受上司西班牙籍工程师JA Leizaola指示，为「南丫四号」负责制作稳定性计算书，惟承认当时没有实地考察「南丫四号」，亦忘记沿用「船总长度一成」规则。张福初另认为图则有不清晰之处，惟并没有向上司查问，任由问题存在，并将错误的计算书交予JA Leizaola 及海事处审批。

死因裁判官周慧珠。

家属不满裁决中内容，当场拍枱离席。刘骏轩摄

南丫海难带走39条人命。资料图片

西班牙籍上司称不负责监督及设计图则官指卸责

周官引述JA Leizaola委员会的供词，指自己仅负责行政工作及计算船只成本，无参与监督、设计船只图则等工作，亦没有参与「南丫四号」的建造过程，由张福初负责检查「南丫四号」的图则及数据。罗愕莹庭上证供，不同意JA Leizaola仅负责行政工作，理应接替前工程部经理张泉佑的工作，即负责审核数据，更表示JA Leizaola有船舶工程学位，理应有专业知识。

周官直指，不接纳JA Leizaola仅负责行政工作的角色，同意海事处及财利的陈词，形容JA Leizaola企图减轻及降低自己的角色，以避免承担责任。周官提及，JA Leizaola指示张福初计算稳定性，其角色明显是有监督的责任，故认为JA Leizaola才是「有意无意地」将责任推卸予他人。周官另称，张在首次计算稳定性时出错，导致及后两次的稳定性都出错，但上司及海事处均没有发现。张依赖外部的检查，而财利没有厘清员工之间的职责，导致部门之间互相卸责。

研讯环绕6个聚焦议题

是次研讯主要环绕6个聚焦议题，包括负责建造「南丫四号」的财利是否漏装水密门、财利前绘图员张福初在计算破舱稳定性出错时有否推卸责任、港九小轮「海泰号」船头是否有加装钢片、「南丫四号」围板的高度是否低于标准、海事处检查「南丫四号」舱壁有否按规定进行年检或两年检、及涉事海员有否超时工作。

本案由死因裁判官周慧珠主理，死因研讯主任由李希哲代表，39名遇难者一并展开研讯，不设陪审团；有利害关系方为海事处、经营「海泰号」的港九小轮控股有限公司、分别负责建造及经营「南丫四号」的财利船厂、香港电灯有限公司。

39名遇难者为区晓霖、邬宝甜、张月媚、许嘉伟、李瑞兰、郭亮莹、苏贵媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、张颂轩、徐莲好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁颂彩、易慧、黄丽珍、黎翠玉、徐志伟、陈敏盈、陈荣基、郑燕兰、刘静岚、梁家杰、李咏梅、甄子祈、古文昌、赵少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉灵、林嘉敏、刘文丽、陈巧銮、郑先鑫、何黄佩兰、徐凯盈。当中包含8名儿童，他们于2012年10月1日晚上，在南丫岛对开海域被淹死。

案件编号：CCDI-1075-1113/2012(MC)

法庭记者：黄巧儿