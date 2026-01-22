Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜头奖800万今搅珠 即睇100期最旺号码！

社会
更新时间：13:53 2026-01-22 HKT
发布时间：13:53 2026-01-22 HKT

由于上期六合彩多达5注中头奖，今期无多宝累积，头奖基金重回800万。六合彩将于今日搅珠，截止时间为晚9时15分，截至目前为止，投注额有21,875,603。

近100期最旺的号码分别是6(20次)、24(20次)、28(20次)、32(23次)、39(19次及45(19次)。当中以32为最旺，并开出32次。若以近10期最旺号码而言，则结果有很大分别，分别是1(3次)、2(3次)、13(3次)、24(3次)、27(3次)及46(3次)。

买六合彩讲求「好意头」，多人中头奖的「幸运投注站」买六合彩，截至2025年6月30日，香港赛马会统计最多人中头奖的10大场外投注站！

1. 中环士丹利街

地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖
中六合彩头奖次数：47次

2. 屯门市广场

地址：屯门市广场第三期地段277号地下
中六合彩头奖次数：45次

3. 荃湾青山道

地址：青山公路 - 荃湾段 300-350 号，荃锦中心地下B2舖
中六合彩头奖次数：41次

4. 尖沙咀汉口道

地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下
中六合彩头奖次数：41次

5. 上环干诺道西

地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D - F及G1舖
中六合彩头奖次数：40次

6. 观塘广场

地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15及M20
中六合彩头奖次数：37次

7. 九龙湾德福

地址：九龙湾宏开道16号德福大厦二楼4号舖
中六合彩头奖次数：35次

8. 大埔广场

地址：安泰路1号大埔广场地下商场七号舖
中六合彩头奖次数：35次

9. 上水石湖墟

地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下
中六合彩头奖次数：35次


10. 大埔广褔道

地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下
中六合彩头奖次数：30
 

