调查发现逾四成人难辨中成药与保健品 三成人不知如何取得有效中医病假纸

团结香港基金今（22日）发表题为《把脉 转型 跃升：以中医药素养驱动跨界合作新局》的政策研究报告。报告访问了800名市民，发现整体中医药健康素养水平属中等，换算以100分为满分，得分为69.8分；更多达四成人难辨中成药与保健品。

32.9%人不清楚如何取得中医病假纸

结果显示，85.3%市民能够利用中医的健康建议（如环境或饮食调整建议）来改善身体情况，但40.2%市民难以分辨中成药与保健品。另有32.9%市民不清楚如何取得具法律效力的中医病假纸，26.4%市民不知道可就中医服务向相关机构反应意见或投诉。

团结香港基金访问了800名市民，发现整体中医药健康素养水平属中等。

李正仪建议从政策评估、服务供应、人才培训，以及教育推广等方面，加深市民和医护专业人员对中医药的认识。

调查显示，大部分受访者过去半年内透过社交媒体获取中医药资讯，占48.5%。此外，分别有40.6%及39.5%受访者通过亲朋好友、电视获取资讯，只有19.1%受访者向医护专业人员获得资讯。报告建议，大专院校医疗学院于现有课程加入中医药实务内容；安排医学生参与短期临床观摩计划等，提升医护素养。

建议以精神健康为切入点增强市民认知

报告亦建议，以精神健康为切入点，加强市民对中医药认知。《中医药发展蓝图》将抑郁症列为优势病种，政府可优先推动中医参与精神健康服务，强化中医与其他医疗专业的跨专业合作。

同时，将香港中医药文化节列为年度恒常活动，并持续监察成效；加强中医与教育界的跨界合作，令学童和青少年从小建立正确认知。

团结香港基金总裁李正仪致辞时表示，报告成功建立全港首个科学化中医药健康素养调查工具，并建议从政策评估、服务供应、人才培训，以及教育推广等方面，加深市民和医护专业人员对中医药的认识，令中医药有更好的发展方向。

