宏福苑五级火｜71名伤者已出院 余下8人情况稳定

大埔宏福苑火灾发生近2月，政府今日(22日)公布大埔宏福苑火灾的医疗支援最新数字，截至1月20日，79名伤者中已有71人出院，余下8人情况稳定。

康健中心统筹支援 热线接363宗求助

为协助受大埔宏福苑火灾影响的居民，现时由全港十八区地区康健中心／站（康健中心）统筹及协调各项基层医疗服务。基层医疗署自2025年12月1日起，已统筹十八区康健中心设立热线，为居民提供个人化个案管理，截至1月20日，热线累计接获363人次的来电。

此外，宏福苑全体八座楼宇的居民及外籍家庭佣工，直至今年12月31日，均可获豁免医管局辖下大部分服务的费用。截至1月20日，医管局已为约1,900名受影响居民提供医疗服务。

「情绪通」接获750宗相关求助

在心理健康支援方面，「情绪通」18111精神健康支援热线由事发至1月20日，已接听超过17,000宗来电，其中750宗与火灾相关。WhatsApp功能亦已处理超过800宗信息，其中约50宗与火灾相关。医管局的24小时「精神健康专线」则收到102宗相关来电，其中40宗来自受影响市民。

