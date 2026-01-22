涉讹称保单内容为真以骗佣金 2保险代理被控欺诈 获准保释至3.19再讯

2名前保险代理涉嫌谎称2份保单申请的内容为真确，从而骗取保险公司的佣金及奖金。两人同被控2项欺诈罪，今于东区裁判法院首次提堂。裁判官应申请押后案件至3月19日再讯，待辩方索取文件及提供法律意见。期间两名被告获准各以1万元保释，须居于报称地址，以及不得接触控方证人。

被告依次为33岁女子陈绮薇，和30岁男子黄俊辉，两人均报称前保险代理。他们被控于2023年3月某日至同年5月25日期间，包括首尾两日，在香港藉作欺骗，即分别向富通保险有限公司虚假地表示2份保单的保险申请表连同有关证明文件为真确，并意图诈骗而诱使该富通保险有限公司批准该申请，和发放按该富通保险有限公司政策计算的佣金和奖金。

案件编号：ESCC208/2026

法庭记者：雷璟怡