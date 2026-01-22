以虚构报价单助夺标工程项目 六旬工程承办商被判240小时社会服务令

68岁工程承办商涉虚构其他工程公司的报价单，使自己公司以低价获判筲箕湾一个私人屋苑的16个工程项目，涉款逾26万元。该承办商早前承认一项欺诈罪，今于东区裁判法院被判240小时社会服务令。裁判官林子康判刑时指，控罪性质严重亦牵涉不少金额，但客观而言被告并非在完全缺乏资格下进行工程，可见他不是存心谋取私利。

林官指，社会服务令报告显示被告有明显悔意，过往案底并不类同。林官指出，尽管控罪性质严重，涉案金额亦不少，但被告并非在没有资格的情况下犯案，可见他不是存心谋取私利，而工程完成后亦无投诉，反映质素获肯定。林官考虑到，被告已赔偿涉案工程全部利润逾7万元，他年事已高，本案仅为人生中第二次犯事，故判处240小时社会服务令。

辩方求情指，围标事件常涉没有牌照的工程公司，他们蒙混过关以围标方式夺标，林官留意到涉案工程完成后并无投诉。辩方另指被告有充足悔意，遂冀法庭能判以社会服务令。

被告毛文佳，是大通渠务水电工程东主，他承认一项欺诈罪。案发时筲箕湾新城中心的业主立案法团为屋苑工程项目招标，时任新城中心物业主任吕建法协助处理，按法团规定每项工程须取得至少3份报价单，价低者得。法团于2017年8月至2023年5月期间，就16项工程项目收到大通及另外2间工程公司的报价单，大通以低价中标，收取逾26万元工程费用，惟之后揭发被告伪造另外2间工程公司的报价单。被告被拘捕后表示，是应吕建法的要求而伪造标书。

案件编号：ESCC2696/2025

法庭记者：雷璟怡