赛马会自然保育中心开幕 料每年惠及逾4.2万人 陈国基：冀让自然成为香港未来核心

由赛马会慈善信托基金捐助、嘉道理基金会拨款的「赛马会自然保育中心」今（21日）正式开幕，位于嘉道理农场暨植物园园区内，亦是首个顺着梯田地形兴建的建筑物。该中心日后将举办各类公众教育活动，预计每年惠及逾4.2万人。开幕典礼由政务司司长陈国基、赛马会副主席黄嘉纯及嘉道理农场暨植物园主席麦哥利等嘉宾主礼，并举行雀鸟野放仪式，将6只经野生动物拯救中心治疗后康复的本地原生珠颈斑鸠野放，以纪念中心开幕。

陈国基：政府一直致力保护香港生物多样性

陈国基于致辞时表示，政府一直致力保护香港的生物多样性与环境，上月公布更新的香港《生物多样性策略及行动计划》，既反映全球目标，也呼应国家的保育战略。该计划勾划出香港在未来十年如何保护自然并支持可持续发展。他亦指出各界通力合作的重要性，自然保育与生物多样性需要持续的关注与合作，期待各界继续合作，让自然成为香港未来的核心。

黄嘉纯指，可持续发展是香港赛马会慈善信托基金的九项策略范畴之一，而对「赛马会自然保育中心」的捐助，体现了马会对可持续发展及构建宜居香港的承担。

中心获评金级标准 办公众教育活动料年惠4.2万人

该中心楼高4层，自2016年开始构思，于2019年动工，并获得绿建环评新建建筑暂定金级标准。大楼由上至下包含众多绿色建筑元素，包括绿色屋顶、采光天窗、低辐射玻璃及太阳能供热系统；亦有为野生动物提供栖息空间，包括生态格网墙、约22个鸟箱和蝙蝠箱、多种原生植物，以及防止雀鸟误撞玻璃的点状贴纸；日后将举办各类公众教育活动，以推广保育及环境意识，预计每年惠及逾4.2万人。

大楼建筑师黄德明解释，在构思设计时，并非把它视为「摩天大楼」，而是一座与原有地貌有关连的建筑，想像的是「全民建筑」，不仅为人类，也为植物和动物而设，从尊重园区地貌的梯田式设计，到为野生动物提供庇护的生态格网墙，每一个元素都旨在与自然对话，「在香港较少有梯田山坡，而在梯田地貌上，兴建新的建筑物就更加少，相信这大楼是第一个」。

黄德明提到，设计及建筑时面临挑战，「我们也是第一次设计（顺着梯田的建筑物），因为若没有这个地势，也不会特意制造这样的梯田，加上嘉道理较少有是经政府建筑物条例批核、较大型的建筑项目」，故没有过去其他的案例下，要花较多的功夫，且经不同政府部门批核，耗时较长。

记者：何姵妤

摄影：汪旭峰