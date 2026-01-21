精进建筑被拒续牌上诉得直 田北辰促屋宇署纠正程序再钉牌

高等法院今日颁布书面判词，裁定涉及多宗致命工业意外的「精进建筑有限公司」上诉得直，撤销屋宇署早前拒绝其续牌的决定，并下令将续期申请发还署方重新考虑。屋宇署回应指，会与律政司详细研究判词，并积极考虑提出上诉。实政圆桌召集人田北辰对法庭的判决表示失望，更斥精进为「害群之马」，又不满屋宇署因程序失当致其上诉成功，促该署重新将其「钉牌」。

促屋宇署详细审视判辞 再次将精进「钉牌」

田北辰指一直关注工业安全议题，直指精进建筑的工业意外纪录严重，形容该公司为业内「害群之马」，认同屋宇署拒绝续牌的决定，但批评部门因程序疏失，导致对方上诉得直。

对于精进因上诉委员会裁定屋宇署程序失当而上诉得直，田北辰直言「会唔会渣咗啲呀」，促请屋宇署详细审视判辞，检讨不足之处，纠正所有错误后，再次将精进「钉牌」，强调不应轻易放过「害群之马」。

促请屋宇署详细审视判辞，检讨不足之处，再次将精进「钉牌」。