Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

精进建筑被拒续牌上诉得直 田北辰促屋宇署纠正程序再钉牌

社会
更新时间：18:29 2026-01-21 HKT
发布时间：18:29 2026-01-21 HKT

高等法院今日颁布书面判词，裁定涉及多宗致命工业意外的「精进建筑有限公司」上诉得直，撤销屋宇署早前拒绝其续牌的决定，并下令将续期申请发还署方重新考虑。屋宇署回应指，会与律政司详细研究判词，并积极考虑提出上诉。实政圆桌召集人田北辰对法庭的判决表示失望，更斥精进为「害群之马」，又不满屋宇署因程序失当致其上诉成功，促该署重新将其「钉牌」。

促屋宇署详细审视判辞 再次将精进「钉牌」

田北辰指一直关注工业安全议题，直指精进建筑的工业意外纪录严重，形容该公司为业内「害群之马」，认同屋宇署拒绝续牌的决定，但批评部门因程序疏失，导致对方上诉得直。

对于精进因上诉委员会裁定屋宇署程序失当而上诉得直，田北辰直言「会唔会渣咗啲呀」，促请屋宇署详细审视判辞，检讨不足之处，纠正所有错误后，再次将精进「钉牌」，强调不应轻易放过「害群之马」。

促请屋宇署详细审视判辞，检讨不足之处，再次将精进「钉牌」。
促请屋宇署详细审视判辞，检讨不足之处，再次将精进「钉牌」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
饮食
6小时前
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
影视圈
10小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
4小时前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
23小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
5小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
20小时前
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
时事热话
2小时前