私隐公署30周年│特别制作小学巡回音乐剧志庆 引导学生认识安全使用AI及慎用社交媒体

个人资料私隐专员公署（私隐专员公署）为庆祝成立30周年志庆，特别制作全新的小学巡回音乐剧《私隐剧场：AI「智」安全》，为志庆活动揭开序幕。音乐剧讲述一名小五学生在使用人工智能（AI）及社交媒体时，因忽略私隐风险而遭受网络欺凌，令她与家人朋友深受困扰。公署希望借此音乐剧引导学生认识如何安全使用AI及慎用社交媒体，并向网络欺凌及「起底」说「不」！

私隐专员钟丽玲亲自主持有奖问答环节 与一众小学生互动

该音乐剧为私隐专员公署「小学生保障私隐活动」的重点项目之一，获得教育局支持，并于本学年在全港30间小学巡回演出。公署于昨日（21日）举办专场，邀请政制及内地事务局副局长胡健民及其他嘉宾，到嘉诺撒圣方济各学校与超过300名小一至小三学生观赏演出。个人资料私隐专员钟丽玲亦亲自主持有奖问答环节，与一众小学生互动，以加强他们对保障及尊重个人资料私隐的意识。

胡健民 : 同学要时刻锻炼辨别真伪的判断力和警觉性

胡健民表示， AI生成的作品像真度越来越高，令人难辨真伪。同时，AI所生成的资料并非一定准确，不少AI是采纳了虚构的资讯，因此所生成的资料亦有虚构成份。他提醒同学眼见未必为实，要时刻锻炼自己辨别真伪的判断力和警觉性。他亦祝贺公署成立30周年，并感谢公署多年来一直努力守护市民的个人资料私隐。

钟丽玲表示，非常高兴与大家一同见证私隐专员公署成立30周年这个重要的里程碑。30周年的志庆主题是「守护私隐．改革创新」，寓意公署在瞬息万变的数码时代，既要坚守保障私隐的初心，做好「守护者」的本分；同时求进创新，在AI世代中担当「改革者」的角色，推动社会共同迈向更安全、更尊重个人资料私隐的未来。

公署推30周年标志 以「锁」为设计基础

为此，私隐专员公署亦推出全新的30周年标志，以「锁」为设计基础，寓意在日益复杂的数码时代中，公署如同一把坚韧的锁，全面守护个人资料私隐；锁亦同时象征安全，代表公署致力推广AI安全及数据安全，帮助机构及市民更安心地使用新兴科技。

另外，为庆祝30周年，私隐专员公署今年策划一系列教育及宣传活动，包括公署30周年保障私隐峰会、AI安全及网络安全企业峰会、小学巡回音乐剧、小学生故事书、30周年电台广播系列等，借此进一步向社会各界推广保障及尊重个人资料私隐的文化。

除胡健民外，政制及内地事务局副秘书长施金奖 、公署个人资料（私隐）咨询委员会委员罗辉及连浩民、科技发展常务委员会前委员刘伟经特邀教授及委员朱伟年博士，以及教育局课程发展主任（科技教育）樊栩沂，与嘉诺撒圣方济各学校校长丁庄欣惠及学生一同观赏演出。

记者 蔡思宇

摄影 叶伟豪