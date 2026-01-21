精进建筑被拒续牌上诉得直 高院下令屋宇署重新考虑续牌申请

涉多宗致命工业意外的精进建筑有限公司，其续牌申请遭拒绝后，早前获高等法院颁令暂缓除牌，得以续行建筑工程，直至上诉尘埃落定。高等法院法官郑蕙心今颁布书面判词，裁定精进建筑有限公司上诉得直，撤销屋宇署拒绝精进续牌的决定，下令将续期申请发还予屋宇署重新考虑。

原告为精进建筑有限公司，由资深大律师余若海及大律师王加豪代表；被告为屋宇署署长及承建商注册事务委员会，由资深大律师袁国强及陈浩淇代表。

「精进建筑」近年屡陷安全风波，特别是导致5人死亡的3宗严重地盘安全事故，包括2020年7月九龙湾宏展街地盘工人触电的死亡事故、2022年9月安达臣道地盘天秤倒塌的死亡事故，以及2023年10月佐敦渡华路地盘工人从高处坠下的死亡事故。

「精进建筑」的「一般建筑承建商资格」原在2023年4月7日到期，其续期申请由承建商注册事务委员会进行面试及评审，委员会未能信纳「精进建筑」的获授权签署人，在地盘监督及安全管理上的能力和胜任程度适宜代表「精进建筑」就《建筑物条例》行事，并且未能信纳「精进建筑」有妥善的地盘安全管理。

案件编号：HCMP952/2025

法庭记者：刘晓曦