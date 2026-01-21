骗逾180万抗疫基金候惩 保安员疑装病博轻判 见医生手震失语 磁力共振等检查却正常

53岁保安于2020年先后19次以虚假资料申请「防疫抗疫基金」，声称经营2间茶叶店和17间美甲店，试图欺诈共186万元资助。该保安早前承认2项企图欺诈罪，原订今于区域法院判刑。辩方传召医生作供，脑神经内科医生称，被告覆诊时的表现吻合脑退化疾病症状，惟被告还押期间的表现不符，医生认为有假装患病的可能。法官练锦鸿遂押后判刑至2月11日，期间被告续须还押。

见医生称手震失语幻听但检查结果正常

被告唐康继，早前承认2项企图欺诈罪，案情指被告须提交相片及帐单等以申请防疫抗疫基金下的纾困措施、即「零售业资助计划」和「美容院、按摩院及派对房间资助计划」。但被告所交的17间美甲店相片完全相同，是源于另一间与其无关的美甲店，而茶叶店交易记录上所涉的八达通卡更在被告家中搜出。

伊利沙伯医院内科顾问医生方荣志供称，被告在2022年到急症室求医，当时声称有头痛、右边身无力、出现幻听等情况，然而磁力共振和脑电图等检查的结果均正常，考虑到上述病症吻合皮质基底核退化症，即脑退化疾病之一，遂作出诊断。方续表示，后续覆诊中被告出现手震、失语情况，亦须以轮椅代步，惟方认同病症主要依靠被告表达，无客观评估。

有医生认为有夸大病情甚或装病可能

控方盘问时指，被告于2023年至2025年还押小榄精神病治疗中心，大部分时间不说话，但能自理，当惩教署人员不在场时，被告能自行进食及如厕。同年5月，被告更在无人搀扶下自行到法院应讯。方指脑退化的病情只会恶化，不排除被告的确患病，却夸大病情，但方认为被告无病而虚构病症的可能性较高。

精神科专科医生苏玮琳指，最初诊断被告患抑郁症是基于之前的医疗纪录以及观察其表情。初期被告不愿以言语回应问题，后来表达能力明显改变，被告愿意以书面表达，能书写完整句子。苏最终认为，由于多次会面中被告的行动和表达的情况有波动，或有夸大症状的可能。

案件编号：DCCC489/2021

法庭记者：雷璟怡