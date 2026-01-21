康健中心│议员质疑服务点分配不均兼无中医 政府：中心非诊所 服务与站点数字无关

现时全港18区仍有8区未有设立地区康健中心，包括大埔区和沙田区。立法会今日（21日）处理有关地区康健中心和地区康健站的口头质询。有议员指，只有30万人口的大埔虽没有康健中心，但有8个康健站服务点，惟有70万人口的沙田区却只有2个服务点，认为情况奇怪。有议员又表示，地区康健中心没有中医师，未能发挥中医在基层医疗中的作用，要求政府增加地区康健中心的中医药服务；政府指，当局提供服务与服务点数字没有直接关系，又称地区康健中心不是诊所或服务提供者，不会聘请中医驻诊，期望用好社区的中医服务。

最快今年第二季于沥源增设服务点

目前大埔区和沙田区均未有地区康健中心。提出质询的民建联新界东北陈克勤问到，政府会否加快推展预计于2031年落成的大埔区康健中心，以及尽快落实沙田区康健中心的选址及落成时间表。政府指，康健中心2022年起全面覆盖全港18区，当局会因应服务模式人口结构和分布需求等，持续检示康健中心的选址，务求提供便捷以及地区为本的基层医疗服务。当局表示，会致力尽早落实拟建的大埔安邦路社区健康中心大楼。至于沙田的康健站现有两个服务点，最快今年第二季会在沥源的健康院增设第三个服务点，长远暂定在火炭山尾街社区设施联用综合大楼设地区康健中心，中心落实前政府会密切监测服务需求和研究增设扩充服务点。

陈克勤追问，只有30万人口的大埔没有康健中心，但有8个康健站服务点，惟人口多达70万的沙田区却只有2个服务点，形容情况奇怪，问到政府能否加派服务到沙田区，如提供流动服务车。政府指，设服务点涉多个因素，亦非越多越好，要视乎人口分布和需求，沙田的地区康健站和大埔地区同一时间开始，沙田外展服务已进行276次，而大埔则只有153，虽然沙田只有两个服务点，但其提供的服务比大埔多，强调提供服务与服务点数字没有直接关系。

康健中心为协调枢纽 不设驻诊中西医

民建联、新界西南叶傲冬指，西贡区亦只有宝琳一个康健站，问到政府会否考虑与NGO或区议员合作建立流动康健站，以扩大服务范围。政府指，会有衞星的附属中心和服务点，现18区中有10区设有康健中心，4区的康健中心正在施工，其中西贡区可望于2028年完成，另有4区会积极寻找地方建设。

身兼中医师的陈永光指，目前地区康健中心没有中医师，未能发挥中医在基层医疗中的作用，问到政府会否增加地区康健中心的中医药服务，并将中医列进员工编制。政府指，地区康健中心不是诊所或服务提供者，主要角色为基层医疗的枢纽协调服务，目前地区康健中心不设西医，亦无计划聘请中医驻诊，当局希望善用社区中医的服务。

记者：林彦汛