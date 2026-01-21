SmartPLAY康体通︱今起实施新措施打击炒场 有市民忧「道高一尺，魔高一丈」

为打击违规转让康体设施/场地（俗称「炒场」），康文署今（21日）起实行新措施，禁止使用电脑程式或其他自动化工具，经「SmartPLAY康体通」预订场地或干扰系统正常运作。有市民预料新措施可打击「炒场」，惟「道高一尺，魔高一丈」，日后或用其他程式「炒场」。

根据康文署新措施，在「SmartPLAY康体通」加入新条件，禁止使用电脑程式或其他自动化工具预订场地或干扰系统正常运作，如有违反，康文署会暂停相关帐户360日，无须给予任何预先通知。另外，为确保租用人为真正用家，今日起室内篮球场及排球场的租用人在预订场地时，必须填写另外两名用场人士的资料，并须与其中一人一同签取场地及在场使用设施。

康文署加强检查后情况有改善

经常与友人租用羽毛球场的郑先生表示，过去预订场地很难，「要与人斗快，之前真的入不到，一入就万几人排队」，虽然今早的场地很容易预订，但仍要提早一星期、于早上7时预约。对于打击电脑程式或自动化工具进行预订，他直言「有少少用，但之后就未必得，『道高一尺，魔高一丈』，现在好些，可能日后有新的程式。」

他亦表示，「炒场」或兜售场地的情况「一定有啦，大把啦，大家都会知」，多数是网上预先约好买家，惟自从康文署多了检查后，情况有改善，「以前不会亲自过来签场，现在康文署有人检查，便要亲自过来签，可能成本也高了。」

羽毛球场抢手要早上7时开始抢

陈先生亦表示，相比暑假期间，现在预订场地较容易，「上网颇难预订，至少数千人排」，今早的场地也是一起打球的朋友预订。对于康文署新措施，他称「应该都有些作用，唔多唔少会有，也有听说有人炒场，多数是较年轻的。」

同样租用羽毛球场的沙田街坊陈太称，羽毛球场相当抢手，「很难、很多人抢，要很早预订，早上7时便要开始抢，也有不少小朋友上堂，有些团体包了场，便会少了一半（场地）」。她指，平日一般只能选择早上的场地，「下午也有一些位置，不过我如果要照顾小朋友便不会选择。这里在家附近，比较方便。」对于康文署新措施，她称，「应该有用，严格一些，可能场地空档就会多一些。」

