平台工作者保障︱今年内提交立法建议 劳福局：先聚焦外卖及送货员订补偿机制 惟雇佣关系不易界定

劳工及福利局今日（1月21日）书面回复工联会立法会议员林伟江质询时表示，计划于今年内提交有关平台工作者的立法建议。当局承认界定雇佣关系不容易，因此首阶段将聚焦为风险较高的食品及货物派递员，订立在发生意外时的补偿机制。

研判雇佣关系复杂 拟分阶段立法

劳福局长孙玉菡指出，平台经济模式下，工作者与平台间的合作关系复杂多变，劳工处自去年10月起经三方小组会议听取持份者对立法框架主要事项的意见；其后亦分别与平台公司、劳工团体、保险业界及学者会面，作进一步交流。

首阶段聚焦工伤补偿机制

局方指，政府计划制定新法例，为因工受伤或死亡的平台工作者提供保障。由于立法建议涉及崭新的法律概念，政府须充分咨询持份者的意见。劳工处自去年10月起经三方小组会议听取持份者对立法框架主要事项的意见；其后亦分别与平台公司、劳工团体、保险业界及学者会面，作进一步交流。政府现正全力推进相关的法例草拟工作，以期于今年内向立法会提交立法建议。

他又提到，由于现时平台工作者主要从事食物和货物送递工作，政府建议先聚焦为上述平台工作者制定工伤补偿机制，并按以下基本原则推进：1. 补偿机制须为平台工作者因工受伤或死亡可获的保障提供明确法律基础及确定性；2. 补偿范围、项目及内容须加强保障平台工作者，同时须顾及平台公司的承担能力，让数码平台行业可持续及稳定发展；3. 执行安排应简单易明及容易操作，减少意外补偿争议。

孙玉菡表明，拟定有关立法框架时，会参考《雇员补偿条例》（香港法例第282章），并充分考虑持份者的意见。他指，数码平台服务是新发展的经济运作模式，并且变化迅速，平台公司与平台工作者之间的关系，不易以一般的雇佣关系界定。政府目前首要工作是全力推展完善平台工作者工伤补偿机制的立法建议，加强保障平台工作者。