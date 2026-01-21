理大爱国主义教育基地揭牌 培育爱国年轻一代 5月首批学生代表团将赴当地交流

香港理工大学与西安交通大学今日（21日）举行「理大爱国主义教育基地（香港） 」揭牌仪式，理大成为香港首间同时于香港及中国内地设立有关示范基地的大学。民政及青年事务局局长麦美娟、外交部驻港特派员公署新闻及公共关系部主任黄景睿、中央政府驻港国家安全公署处长曹奇峰等出席活动。

林大辉：要实现「中国梦」离不开爱国精神

理大校董会主席林大辉致辞指，「中国梦」是全国人民的梦，要实现国家富强、民族振兴、人民幸福的「中国梦」，离不开爱国精神，「中国梦」与爱国精神紧密相连。他亦指，理大和西交大已有逾20年的合作关系，拥有深厚「兄弟感情」，爱国主义教育基地是两校深化合作、携手推动的重要新项目，目的是培育更多爱国的年轻一辈造福社会及贡献国家。

张立群：引导青年一代厚植家国情怀是重要使命

西安交通大学校长张立群表示，抓好爱国主义教育、引导青年一代厚植家国情怀，是教育工作者肩负的重要使命，两校共建爱国主义教育基地，正是践行这一使命的生动实践。基地的建立是两校贯彻落实《中华人民共和国爱国主义教育法》、共推爱国主义教育融入育人体系的重要举措。

为期7日交流共约250名学生参加

理大计划今年5月组织首批学生代表团赴西安基地交流，活动涵盖考察西安历史文化遗产、到访当地科技企业，并设专题学术讲座、校际学生座谈和服务学习等。理大内地发展总监陆海天表示，交流行程为期7日，大概会有5个代表团，共约250名学生参加。

爱国主义教育基地是一个综合性教育平台，除组织学生交流外，还承担其他职能，包括课程与教材开发、资源对接与平台建设、师资培训与学术交流、项目评估与成效研究、社会服务与公众教育。

香港基地负责整体规划及课程标准制定

理大指，香港基地作为总基地，将发挥统筹、协调与支持的核心作用，负责整体规划、资源整合、课程标准制定、师资培训以及质量评估，并推动内地各基地之间的协作与经验共享。

理大亦计划与内地更多高校、政府机构及文化单位合作，在南京等具有重要爱国主义教育意义的历史文化名城设立教育基地，预计在未来3至5年内稳步推进该扩展计划。

记者、摄影：曹露尹

