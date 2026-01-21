黑工︱去年拘569名雇主聘非法劳工 按年升逾一成 11名黑工涉驾驶白牌网约车

本港不同行业均有俗称「黑工」的非法劳工，以低廉工资抢占就业机会，更有企业滥用「补充劳工优化计划」，严重打击本地工人生计。劳福局局长孙玉菡回复新界北立法会议员谭镇国书面质询时表示，政府一直密切监察就业市场情况，并因应最新情况灵活及精准地调整优化计划实施安排，并大力打击非法劳工，致力确保本地工人优先就业。

被捕聘黑工雇主按年增一成

黑工方面，入境处去年进行19,980次打击非法劳工的执法行动，较2024年增加约11%，当中被拘捕的非法劳工雇主有569名，增幅同样逾一成，被捕的黑工主要从事餐饮或装修行业。至于涉及驾车载客的非法劳工，警务处于过去三年针对「白牌车」的执法行动中，共拘捕了11名非法劳工，并以「串谋诈骗」等罪名拘捕了11名涉嫌协助非法劳工透过网约车平台非法在港工作的人士。

输入外劳︱向24宗违规雇主施加行政制裁

根据回复的数字，截至去年底，劳工处共接获832宗有关优化计划的投诉，主要涉及怀疑雇主以输入劳工取代在职本地雇员等，同期共向24名违规雇主施加行政制裁，包括撤销22名雇主已获得的输入劳工批准和拒绝处理雇主随后两年提交的申请；以及中止处理两名雇主已提交的申请及拒绝处理有关雇主在随后一年提交的申请。

孙玉菡指，保安局于去年9月成立「跨部门反黑工专责组」，进一步加大打击非法劳工的力度。专责组成员包括劳福局、教育局、运物局、入境处、警务处、劳工处和运输署。专责组会继续密切留意非法劳工的情况，并适时制定整体应对策略，加大力度打击非法劳工，以保障本地劳工就业。