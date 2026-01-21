政府推3学生宿舍用地 宁汉豪：不以住宅厘定参考价 地契列明不可「卖散」

政府邀请市场就使用三幅分别位于启德、沙田小沥源及东涌东的商业用地发展专上教育学生宿舍，于两个月内提交意向书，预计三幅地可提供4500个宿位，最快可在26/27年度招标。发展局局长宁汉豪今早(21日)在电台节目表示，推出三幅用地，是要了解市场意向，政府会在卖地条款中清楚订明，项目必须用作学生宿舍，并且不可以「卖散」。

宁汉豪表示，政府在去年年中推出政策，容许现有商业楼宇改装作学生宿舍，当中不须减省现有的部分设施，同时亦「解放」了城规会的审批，「好多个案唔使审批，商业地都可以做学生宿舍」，又透露亦接获20多宗申请将工厦改装成学生宿舍。

地政署按「学生宿舍」厘定参考价 地契列明不可散卖

宁汉豪续称，有关宿舍用地会以公开招标的形式，地政总署在厘定参考价时，会明确按照「学生宿舍」的用途作估算，而非以一般住宅或商业发展来计算。

她特别强调，今次的意见搜集开宗明义说明项目必须用作学生宿舍，日后会要求发展商在地契上写明属学生宿舍，并且不可以「卖散」。

被问到学生宿舍选址东涌是否太远时，她表示东涌是新开发的地方，该地邻近将于2029年落成的东涌东站，交通将非常便利。政府欢迎多元化的发展模式，例如由发展商直接营运，或与不同大学合作。

市建局设「加强版」承办商名单 变被动为主动审查

针对近年备受关注的大厦维修围标问题，宁汉豪指出，现时会革新「招标妥」。而「招标妥」平台内亦有包括顾问公司及承办商的预审名单，但过往的名单较为简单，主要依赖公司自行申报其过往项目经验、人力资源，以及自行申报是否有犯罪或检控记录。日后将改由执法或执管部门提供，强调政府各部门都须参与，更新及提供资料。

行政协议及法律层面作研究 为市建局作后盾

宁汉豪表示，改革由政府主导，但亦需执行机构，而市建局作为法定机构，章程中亦有写明推动大厦维修，因此选择市建局作为执行机构。她承认市建局需要政府在资源上提供协助，包括资料的更新及搜集，当局会透过行政协议及法律层面作研究，为市建局提供足够的后盾。

被问到有承建商被除名或纪律处分后，其后以改名或「借壳」等方法重新入标，宁汉豪表示，以承办商为例，现时有不同的登记制度，屋宇署亦有其注册制度，获授权签署人需经过面试考核。她又指「第日系咪要睇阔啲」，有声音提到要审核董事、分判商等，宁汉豪指预审名单便能发挥作用。

打击围标属跨政策局工作 成本增望业主觉物有所值

宁汉豪说，打击围标属跨政策局工作，要让业主有良好管治意识，及「唔好俾坏份子渗入法团」，政府希望尽量方方面面帮助业主。她又指「唔敢讲今次提出嘅方方面面可以杜绝到围标」，但希望提高阻吓力及大家有提高意识；而革新招标妥后亦多了不少行政功夫，成本难免有增加，但为业主带来保障，是「值得去投资嘅服务」，让业主「付出嚟嘅钱物有所值」。



