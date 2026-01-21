天文台｜今日早晚寒冷 日间短暂时间有阳光及干燥 气温回升至17度左右

强烈冬季季候风正为华南沿岸地区带来寒冷的天气。同时，一道广阔云带覆盖广东。

在上午五时，热带低气压洛鞍集结在马尼拉之东北偏东约1320公里，预料向东南移动，时速约15公里，横过菲律宾以东海域并逐渐消散。

本港地区今日天气预测，大致多云。早晚寒冷。日间短暂时间有阳光及干燥，气温回升至17度左右。吹和缓至清劲北至东北风，初时离岸间中吹强风。

分区气温

九天天气预报

展望未来一两日大致多云，天气持续寒冷，市区最低气温在11、12度左右，新界再低两三度，日间气温回升幅度较小。周末期间早上仍然清凉。

受一股强烈冬季季候风及一道广阔云带影响，今日及未来一两日华南沿岸大致多云，天气持续寒冷。预料季候风会在周末至下周初逐渐被一股清劲至强风程度的偏东气流取代，华南沿岸气温逐步回升，但早上仍然清凉。此外，热带气旋洛鞍会在今日横过菲律宾以东海域并逐渐消散。