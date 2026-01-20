港澳廉政专员会面商深化反贪合作 提升协同效应一同贡献国家发展

香港廉政专员胡英明今日（20日）接待到访的澳门廉政专员欧阳湘、澳门廉政公署多位人员，及澳廉人员纪律监察委员会多位代表，探讨深化双方反贪合作，发挥协同效应，积极推动港澳两地的廉政建设发展。

两地交流最新反贪工作经验和心得

胡英明与欧阳湘、澳廉人员纪律监察委员会主席王禹等澳廉代表团成员，就两地最新反贪工作交流经验和心得。胡英明表示，澳廉一直是香港廉署的战略伙伴，在执法、防贪、倡廉教育等领域合作无间；在「一国两制」的优势下，澳廉积极支持由他担任主席的「国际反贪局联合会」工作，以及香港廉署辖下香港国际廉政学院的交流和培训工作。双方日后将进一步提升协同效应，一同「扬帆出海」，发展不同合作模式，为国家发展作出贡献。

副廉政专员兼执行处首长丘树春向澳廉代表团讲解展览厅设施。ICCA图片

香港廉政专员胡英明陪同澳廉代表团参观「一九七四」咖啡厅。ICCA图片

澳门廉政专员首访香港廉署

欧阳湘指出，今次虽然是其2024年底履新后首次到访香港廉署，但双方多年来在不同领域一直维持紧密合作，2025年更首次与香港廉署一同派员到访巴西为当地反贪及执法机构提供反贪培训。她期待双方未来继续拓展更广泛的交流平台，共同提升两地廉政发展。

同行的澳廉人员纪律监察委员会多名代表赞扬香港廉署的反贪工作，并以创新手法推动廉政发展，成效显著。到访期间，代表团亦参观了香港廉署「一九七四」咖啡厅、展览厅、学院及各项设施。

副廉政专员兼执行处首长丘树春和其他香港廉署人员陪同胡英明接待澳廉代表团。陪同欧阳湘来访的澳廉代表团成员包括廉政专员办公室主任陈彦照、反贪局调查二厅厅长姚富泉和澳廉人员纪律监察委员会多名委员。