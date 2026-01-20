Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港澳廉政专员会面商深化反贪合作 提升协同效应一同贡献国家发展

社会
更新时间：20:26 2026-01-20 HKT
发布时间：20:26 2026-01-20 HKT

香港廉政专员胡英明今日（20日）接待到访的澳门廉政专员欧阳湘、澳门廉政公署多位人员，及澳廉人员纪律监察委员会多位代表，探讨深化双方反贪合作，发挥协同效应，积极推动港澳两地的廉政建设发展。

两地交流最新反贪工作经验和心得

胡英明与欧阳湘、澳廉人员纪律监察委员会主席王禹等澳廉代表团成员，就两地最新反贪工作交流经验和心得。胡英明表示，澳廉一直是香港廉署的战略伙伴，在执法、防贪、倡廉教育等领域合作无间；在「一国两制」的优势下，澳廉积极支持由他担任主席的「国际反贪局联合会」工作，以及香港廉署辖下香港国际廉政学院的交流和培训工作。双方日后将进一步提升协同效应，一同「扬帆出海」，发展不同合作模式，为国家发展作出贡献。

副廉政专员兼执行处首长丘树春向澳廉代表团讲解展览厅设施。ICCA图片
副廉政专员兼执行处首长丘树春向澳廉代表团讲解展览厅设施。ICCA图片
香港廉政专员胡英明陪同澳廉代表团参观「一九七四」咖啡厅。ICCA图片
香港廉政专员胡英明陪同澳廉代表团参观「一九七四」咖啡厅。ICCA图片

澳门廉政专员首访香港廉署

欧阳湘指出，今次虽然是其2024年底履新后首次到访香港廉署，但双方多年来在不同领域一直维持紧密合作，2025年更首次与香港廉署一同派员到访巴西为当地反贪及执法机构提供反贪培训。她期待双方未来继续拓展更广泛的交流平台，共同提升两地廉政发展。

同行的澳廉人员纪律监察委员会多名代表赞扬香港廉署的反贪工作，并以创新手法推动廉政发展，成效显著。到访期间，代表团亦参观了香港廉署「一九七四」咖啡厅、展览厅、学院及各项设施。

副廉政专员兼执行处首长丘树春和其他香港廉署人员陪同胡英明接待澳廉代表团。陪同欧阳湘来访的澳廉代表团成员包括廉政专员办公室主任陈彦照、反贪局调查二厅厅长姚富泉和澳廉人员纪律监察委员会多名委员。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
12小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
9小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
4小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
时事热话
7小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
9小时前
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
8小时前
袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？
袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？
影视圈
8小时前