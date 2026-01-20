Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿苏火山直升机失联︱官网暂停直升机观光游览 港旅业指高端具风险 旅行团不常见

社会
更新时间：20:24 2026-01-20 HKT
发布时间：20:24 2026-01-20 HKT

日媒报道，一架从熊本县阿苏市旅游设施起飞的观光直升机失联，警方和消防部门正在阿苏山中岳火山口周围地区进行搜寻，机上载有一男一女台湾旅客。翻查阿苏火山直升机观光官网，该公司已暂停提供相关服务。旅游促进会总干事崔定邦接受《星岛头条》查询指，直升机观光属于高端且具风险活动，而且属于特别活动，一般旅行团都不会安排相关行程，港人亦较少接触。

崔定邦表示，由于直升机可乘坐人数较少，旅行团一般不会安排相关行程，「一个团十数人，直升机真系坐唔到」。不过他亦指，相关飞行观光活动在世界各地都有，或需要定制。至于自由行方面，他相信港人亦较少接触类似活动。

相关新闻：日本阿苏火山直升机寻回坠毁机体 机师2男女台湾游客情况未明

「航空或飞行活动」或不受保

香港保险业联会行政总监刘佩玲呼吁，如有安排相关行程，在购买旅游保险时要特别注意保单事项，部分保单或不受保包括汽车拉力赛、汽车竞赛、跑步以外的竞速比赛、潜水深度超过40米的深水潜水、航空或其他飞行活动等。她强调，今次事故要视乎购买的旅保有否注明不保障「航空或飞行活动」，并解释如以购票乘客身份，乘搭由认可航空公司或包机公司经营的全面持牌载客飞机，则不在此限，著旅客无需过份担心。

至于旅游保险的死亡赔偿，刘佩玲则指需视乎保额，保单及购买级数各有不同，惟旅游保险对人身意外死亡最高多为100万元。

近距离俯瞰火山口航线约1万日圆 

翻查阿苏火山直升机观光官网，该公司在首页显眼位置贴出「由于多种原因，直升机观光游览暂时停止」的告示。另外，该公司目前提供4项服务，包括飞行时间约4分钟的阿苏山麓航线、以接近火山口视角为主的火口俯瞰航线、完整感受火山地形与周边景观阿苏火山深度体验航线，以及包机行程。包机行程费用为60,000日圆，即约3,000港元。至于飞行时间约7分钟、近距离俯瞰阿苏山中腹喷火口的航线，费用约10,000日圆。 

记者：李健威

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
12小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
9小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
4小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
时事热话
7小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
9小时前
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
8小时前
袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？
袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？
影视圈
8小时前