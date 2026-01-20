阿苏火山直升机失联︱官网暂停直升机观光游览 港旅业指高端具风险 旅行团不常见

日媒报道，一架从熊本县阿苏市旅游设施起飞的观光直升机失联，警方和消防部门正在阿苏山中岳火山口周围地区进行搜寻，机上载有一男一女台湾旅客。翻查阿苏火山直升机观光官网，该公司已暂停提供相关服务。旅游促进会总干事崔定邦接受《星岛头条》查询指，直升机观光属于高端且具风险活动，而且属于特别活动，一般旅行团都不会安排相关行程，港人亦较少接触。

崔定邦表示，由于直升机可乘坐人数较少，旅行团一般不会安排相关行程，「一个团十数人，直升机真系坐唔到」。不过他亦指，相关飞行观光活动在世界各地都有，或需要定制。至于自由行方面，他相信港人亦较少接触类似活动。

「航空或飞行活动」或不受保

香港保险业联会行政总监刘佩玲呼吁，如有安排相关行程，在购买旅游保险时要特别注意保单事项，部分保单或不受保包括汽车拉力赛、汽车竞赛、跑步以外的竞速比赛、潜水深度超过40米的深水潜水、航空或其他飞行活动等。她强调，今次事故要视乎购买的旅保有否注明不保障「航空或飞行活动」，并解释如以购票乘客身份，乘搭由认可航空公司或包机公司经营的全面持牌载客飞机，则不在此限，著旅客无需过份担心。

至于旅游保险的死亡赔偿，刘佩玲则指需视乎保额，保单及购买级数各有不同，惟旅游保险对人身意外死亡最高多为100万元。

近距离俯瞰火山口航线约1万日圆

翻查阿苏火山直升机观光官网，该公司在首页显眼位置贴出「由于多种原因，直升机观光游览暂时停止」的告示。另外，该公司目前提供4项服务，包括飞行时间约4分钟的阿苏山麓航线、以接近火山口视角为主的火口俯瞰航线、完整感受火山地形与周边景观阿苏火山深度体验航线，以及包机行程。包机行程费用为60,000日圆，即约3,000港元。至于飞行时间约7分钟、近距离俯瞰阿苏山中腹喷火口的航线，费用约10,000日圆。

记者：李健威