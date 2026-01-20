Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公院收费改革︱急症室次紧急及非紧急病人大跌两成 平均等候时间减逾半小时

社会
更新时间：18:03 2026-01-20 HKT
发布时间：18:03 2026-01-20 HKT

医院管理局今日（20日）表示，自元旦（1日）实施公营医疗收费改革实施以来，公立医院急症室整体求诊人次有所减少，次紧急及非紧急病人数目下跌显著，较去年同期大减逾两成。紧急病人接受治疗的平均等候时间亦有所下降，缩短至20分钟。

急症室日均求诊人次减14.6%

今年1月1日至1月18日，共有85,676名病人前往医管局辖下18间急症室就诊，较去年同期显著减少近一成半，其中4,889名病人分流类别为危殆及危急，较去年同期上升7.7%；38,155名病人分流为紧急，较去年同期下跌8.4%，次紧急及非紧急则为42,632人，较去年同期大减超过两成达21.3%。急症室每日平均求诊人次显著减少14.6%。

紧急病人平均等候时间缩短至20分钟

医管局指出，约4,900名分流类别为危殆及危急的病人在新收费机制下获豁免急症室收费，相关病人在收费改革前需要缴费；分流类别为紧急的病人于30分钟内就诊，达致服务承诺指标的比率由去年82.7%，增加至87.1%，而平均等候时间亦由22分钟缩短至20分钟；五类分流类别中，次紧急及非紧急病人占比由去年54.2%减少至49.8%；次紧急及非紧急病人平均等候时间由去年144分钟减少至111分钟。
 
医管局急症科统筹委员会主席萧粤中表示，急症室的最新数据反映急症室的资源更能导向于处理危急病人，非紧急或有其他医疗需要的病人亦会寻求急症室以外更合适的医疗服务，达致公营医疗收费改革的初衷，将资源集中及有效治疗有紧急医疗需要的病人。

至今共952名急症室病人申请退款

另外，医管局在公营医疗收费改革实施后，将急症室退款机制恒常化，亦有助非紧急病人在分流后选择转往其他医疗机构就诊。今年1月1日至18日，共有952名急症室病人申请退款。

相关新闻：

公院收费改革｜医疗费用减免点申请？去边申请？一文睇清涵盖范畴、申请资格、入息上限

公立医院收费懒人包︱一文睇清新收费 街症$150 专科$250 磁力共振检查$500

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
23小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
9小时前
搜救人员在现场找寻失踪直升机。请者提供图片
01:00
日本阿苏火山直升机失踪现场照片曝光 香港游客：天气多云或影响能见度
即时国际
1小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
5小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
01:19
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
9小时前
02:04
饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）
政情
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
7小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
6小时前