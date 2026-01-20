公院收费改革︱急症室次紧急及非紧急病人大跌两成 平均等候时间减逾半小时

医院管理局今日（20日）表示，自元旦（1日）实施公营医疗收费改革实施以来，公立医院急症室整体求诊人次有所减少，次紧急及非紧急病人数目下跌显著，较去年同期大减逾两成。紧急病人接受治疗的平均等候时间亦有所下降，缩短至20分钟。

急症室日均求诊人次减14.6%

今年1月1日至1月18日，共有85,676名病人前往医管局辖下18间急症室就诊，较去年同期显著减少近一成半，其中4,889名病人分流类别为危殆及危急，较去年同期上升7.7%；38,155名病人分流为紧急，较去年同期下跌8.4%，次紧急及非紧急则为42,632人，较去年同期大减超过两成达21.3%。急症室每日平均求诊人次显著减少14.6%。

紧急病人平均等候时间缩短至20分钟

医管局指出，约4,900名分流类别为危殆及危急的病人在新收费机制下获豁免急症室收费，相关病人在收费改革前需要缴费；分流类别为紧急的病人于30分钟内就诊，达致服务承诺指标的比率由去年82.7%，增加至87.1%，而平均等候时间亦由22分钟缩短至20分钟；五类分流类别中，次紧急及非紧急病人占比由去年54.2%减少至49.8%；次紧急及非紧急病人平均等候时间由去年144分钟减少至111分钟。



医管局急症科统筹委员会主席萧粤中表示，急症室的最新数据反映急症室的资源更能导向于处理危急病人，非紧急或有其他医疗需要的病人亦会寻求急症室以外更合适的医疗服务，达致公营医疗收费改革的初衷，将资源集中及有效治疗有紧急医疗需要的病人。

至今共952名急症室病人申请退款

另外，医管局在公营医疗收费改革实施后，将急症室退款机制恒常化，亦有助非紧急病人在分流后选择转往其他医疗机构就诊。今年1月1日至18日，共有952名急症室病人申请退款。

