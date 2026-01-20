东港城室内花市开锣 设全港首个8色兰花彩虹装置 业界料销情增两成

农历新年将至，将军澳东港城将于1月21日至2月16日举行室内花市「东港城第20届新春花展会」，以「花开千骏迎新春」为主题，设有全港首个8色兰花彩虹装置，汇聚逾百种贺年花卉，供市民现场购买。

兰花大王料年花提前售罄

今届新春花展会由「兰花大王」、千叶园创办人杨小龙和儿子杨尹俊，以及「年花大王」赖荣春带来多款兰花及吉祥年花，方便市民提早入手年花。杨小龙介绍指，是次展会特别带来20款新品兰花，当中包括10款本地蝴蝶兰及10款日本矜贵兰花，品种「又新又靓」。

市民开始对本地花有信心

杨小龙表示，花期较长、打理相对容易的兰花，近年受到不同年龄层市民欢迎，甚至不少在港居住的外籍客人亦会以兰花为入手目标。他指，市民往年一般在农历十一月初一陆续买花，今年则有不少人提早一星期购买，估计可提早售罄，「大家现在都知道本地花可以放很久，对本地花有信心，虽然各种兰花颜色相近，但其实品种有所不同，价钱由几百元至千几元。」

杨尹俊亦介绍设置在商场中庭的8色兰花彩虹装置，「它是以彩虹作主题，祝福香港人身体健康、顺顺利利，大家都可以活得精彩」。他提到，今年准备了4万棵大众花卉，「因为是自己园内供应，如果要增加货量，可能就要提早3年开始种植」，同时需考虑有没有地方种植，故每年货量是固定的，更关注是花卉的质素，「希望将最优质的花卉带给大家。」

北上买花新鲜感消退

赖荣春则表示，今次展会挑选了8款贺年必备年花，踏入新一年，不少家庭仍然希望藉新春为生活带来正面转变，相信今年生意比往年好，预计销情可增长约一至两成，「新春选购年花，除了节日习俗，亦带有转运、祈福的寓意，随着市况逐步回稳，消费气氛有所改善，加上购买年花送礼或自用一向是农历新年的传统，预料需求保持稳定。」

价钱方面，赖荣春坦言普遍不会有太多增长，「特别是在花墟，他们经常行，如果价钱太贵，他们会去第二间，除非有些客人很忠诚于你的舖头，例如每一年在你那里购买后，无论是公司、家庭都很顺利、很旺，他就会在你那里买」。他表示，一般家庭于新春期间会花费约800元至1,200元购买年花作家居布置或送礼，选购时亦更着重寓意及实用性，「希望能够锦上添花，畅旺运程。」

赖荣春指，今年是马年，部分盆栽如马蹄兰、响钟及钟铃等寓意着新一年有好预兆，「大家希望可以生活如意、顺境、安定，很多人也会祈求世界和平，是一种欢乐」，充分反映市民心态和幸福指数。他又指，现时市民北上买花的新鲜感逐渐消退，「经常回去都变得不新奇，好像你回大陆消费一段时间，都会觉得其实无非如此，初时会经常去消费，之后就不会。」

记者：何姵妤

摄影：何家豪