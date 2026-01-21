SmartPLAY康体通︱打击炒场新措施生效 康文署长：炒场党明显收敛 会继续「攻防战」 考虑屡次违规叠加罚则

康文署打击「炒场党」的两项新措施于今日（1月21日）正式生效，遏止利用电脑程式或以集团式手法霸占康体设施再作图利的行为。新措施包括：一、禁止使用电脑程式或自动化工具登入康体通预订场地，违者将被暂停帐户资格360日；二、预订室内篮球场或排球场时，租用人须额外填写两名用场者的资料，并在签场时与其中至少一人同时到场。

打击炒场︱康体通今早登入次数明显减少

康文署署长陈咏雯今早在电台节目中表示，新措施实施首日早上，炒场活动最活跃的7时至7时半，炒场党的活动已「大大收敛」，康体通系统登入的频率及次数比上星期同期显著减少。她形容，署方与炒场党的角力是一场持续的「攻防战」，署方会密切监察成效，并已准备好下一阶段的打击方案，继续提升措施。对于屡次违规的用户，署方会积极考虑在现有罚则上叠加处罚。

陈咏雯解释，署方透过分析过往大量的交易数据，已能准确识别炒场党常用的操作模式。她举例，有帐户能在短短数秒内，同时操作5个、甚至7个以上的手机或电脑工具进行登入及订场，这种速度并非一般人能做到。署方一旦识别出此类利用电脑程式或自动化工具进行的「非一般」操作，将不作预先警告，即时暂停该SmartPLAY康体通用户的订场资格，为期360日。

她坦言，这是一场「道高一尺，魔高一丈」的攻防战，为免炒场党掌握署方的策略而改变手法，她不能透露所有侦测细节。但她强调，署方有信心分辨出正常用户与炒场党的行为。若有真正用家被误判，只需向署方申诉并解释其正常操作模式，署方核实后会即时为其帐户解封。

炒场党转为「代订服务」

陈咏雯亦点出，现时炒场党的运作模式已从过往「先订后转售」，演变成提供「代订服务」。市民将自己的帐户资料交予炒场党，由对方利用程式代为抢场。由于这种「服务」本身不涉及违法，署方难以从法律层面直接打击，故采取行政手段，透过暂停违规帐户资格，令用户明白不应再光顾炒场党，从源头堵截其生意。

康文署署长陈咏雯。资料图片

篮排球场订场「加辣」 增集团式炒场难度

另一项重点措施，是针对较受欢迎的室内篮球场和排球场。由今日起，市民预订这两类场地时，除了填写本人资料，还必须提供另外两名用场者的SmartPLAY用户资料。在取场使用设施时，租用人本人必须亲身到场，并与登记的两名用家其中至少一人，一同出示身份证明文件签场。

陈咏雯指出，此举是为了增加炒场党的组织难度和成本。该措施参考了现时草地足球场的成功经验。目前，预订足球场需要「1+4」名用户资料，签场时更需要「1+3」人同时到场。署方将视乎篮球场及排球场新措施的成效，积极考虑未来扩展至其他受欢迎的设施。

取消「执鸡」安排 堵塞集团式滥用漏洞

此外，针对篮球场及排球场的「执鸡」（即免费候补使用无人使用的场地）安排早前亦已取消。陈咏雯解释，署方发现有炒场党利用此机制，先预订场地再故意「no-show」（不现身），然后安排一整队「著晒球衣」的人在场边等候「执鸡」，变相免费占用场地，完全违背了「执鸡」安排的原意，故决定取消。

陈咏雯指，署方会持续检讨各项措施的成效，并透过引入更多人工智能（AI）等科技，提升侦测能力，决心保障公共资源能被市民公平使用。被问到若有用户在360日停赛期满后，再次使用程式炒场，会否再加重罚则，她认为现时停用360日的安排已有相当阻吓力，但若可进一步提升打击炒场等滥用行为的力度，署方一定会考虑。