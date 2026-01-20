房协安置盘「启德乐启轩」宣布价单后罕加价 加幅最高8% 最贵单位达$14,446/呎

房协旗下市区安置项目启德乐启轩，为受清拆行动或市区重建计划受影响住户而设，于去年12月已公布全盘700伙价单。不过该项目今日（20日）公布，将尚余约574伙待售单位提价，加幅约4%至8%，情况较为罕见，或意味跟随整体楼价回升，亦一同调升售价。

加价高达8% 最高逾$1.4万/呎

当中，包括1座6楼A室，实用面积663平方呎，原先定价为719.8万元，目前加价至748.6万元，呎价由10,857元，增至11,291元，升幅约4%。另外，2座32楼H室，实用面积472平方呎，原先定价为620.3万元，目前增至669.9万元，呎价由13,142元，升至14,193元，升幅约8%。

该盘加价后，定价由462.6万至1,027.2万元，呎价由11,059至14,446元，楼王单位现为2座32楼K室，实用面积745平方呎，定价为1,072.2万元，呎价13,788元。

加价前已售126伙

该盘设于九龙湾的示范单位，由本周五至下月12日，开放予受影响的公务员合作社单位之合资格申请者，以及受政府「市区」及「新界」发展清拆行动影响的合资格人士参观，并同时接受申请。

翻查资料，乐启轩于去年2月开售，已售出约126伙，目前提供建筑期付款，将于明年3月底落成。