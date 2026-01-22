私隐公署成立30周年 钟丽玲：公署兼备执法者、促进者及教育者角色

个人资料私隐专员公署将于8月迎来30周年志庆。个人资料私隐专员钟丽玲接受《星岛》专访时回顾公署过去30年工作，并总结为今次周年活动主题—「守护私隐、改革创新」。她指，公署素来致力履行《个人资料（私隐）条例》下的角色及功能，积极回应市民诉求，每年处理投诉数字大约3,500宗。同时，公署积极融入国家发展大局，包括参与制定《粤港澳大湾区（内地、香港）个人信息跨境流动标准合同》及参与环球私隐议会工作，「由一个执法者的角色，逐渐演变为一个促进者和教育者的角色。」

钟丽玲表示，私隐公署近年由执法者的角色，逐渐演变为一个促进者和教育者的角色。叶伟豪摄

数码年代资料外泄事故增多

钟丽玲表示，公署30年来积极保障市民个人资料私隐，及推动保障私隐的文化。她指，在过去的大型资料外泄事件如八达通事件、国泰航空公司事件，甚或2019年的起底风波，都会出现大量的查询和投诉，而公署亦确立了行之有效的处理投诉、查询和循规审查的机制。

她透露，在1997年，公署仅收到227宗投诉，但过去几年来投诉数字已升至大约每年3,500宗左右；在处理资料外泄事故方面，2010年只收到30宗资料外泄事故通报，但去年公署收到246宗事故，「反映在数码年代资料外泄事故增多，这是环球趋势；同时，市民保障私隐的意识也有所加强。」

个人资料私隐专员公署将于8月迎来30周年志庆。资料图片

30年来两次修订《私隐条例》

钟丽玲续指，《私隐条例》30年来曾作出两次修订，分别针对直接促销及打击「起底」的修订，亦反映出政府对保障私隐的肯定和支持。除了执法，公署也支持政府推动大湾区高质量发展，包括参与制定《大湾区标准合同》，确立了属地概念，便利跨境个人信息流通同时符合内地及香港要求。另外，公署也积极联通世界，目前担任环球私隐议会辖下有关人工智能，及国际执法合作共两个工作分组的联席主席。

今年适逢国家「十五五」规划开局之年，钟丽玲引述规划建议提到要坚持发展和安全并重，又指人工智能（AI）近年发展迅速，随之带来私隐在内的不同风险，称香港现时采取较灵活的规管模式，公署亦推出了一系列指引，业界反馈非常正面。

钟丽玲希望小朋友能透过音乐剧学懂保障自己，尊重别人的私隐，并向网络欺凌、向起底说不。叶伟豪摄

小学巡回音乐剧 向网络欺凌说不

公署今次首个志庆活动是小学巡回音乐剧《私隐剧场：AI「智」安全》，讲述一位小五学生使用AI技术及社交媒体时，不懂得保障自己个人私隐，令到自己及身边人遭受网络欺凌。钟丽玲指，希望小朋友能透过音乐剧学懂保障自己，尊重别人的私隐，并向网络欺凌、向「起底」说不。另外，公署亦出版有关保障私隐的小学生故事书，同时将举办高峰会议，及一系列的电台广播，冀庆祝30周年同时，进一步加强市民保障和尊重个人资料私隐的意识。

记者：赵克平

