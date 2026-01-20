Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港最新失业率维持3.8% 逾13.8万人无工开 政府：消费气氛改善助稳定劳工市场

社会
更新时间：16:38 2026-01-20 HKT
发布时间：16:38 2026-01-20 HKT

政府统计处今日（1月20日）发表最新劳动人口统计数字，显示2025年10月至12月的经季节性调整失业率为3.8%，与2025年9月至11月相同；同期就业不足率则由1.6%微升至1.7%。

运输业及资讯及通讯业升幅最高

与上一个3个月期间比较，2025年10月至12月各行业的失业率（不经季节性调整）升跌不一，但整体变动幅度轻微。就业不足率方面，上升主要见于运输业及资讯及通讯业，而清洁及同类活动业的就业不足率则有所下跌。

统计显示，总就业人数由2025年9月至11月的3,669,900人，下跌至2025年10月至12月的3,667,000人，减少约2,900人。同期总劳动人口亦由3,814,300人下跌至3,805,200人，减少约9,100人。

失业人数（不经季节性调整）方面，由上一个3个月期间的144,400人，下跌至138,200人，减少约6,200人；而就业不足人数则由60,900人，上升至64,800人，增加约3,900人。

孙玉菡：本地消费气氛改善 助稳定劳工市场

劳工及福利局局长孙玉菡评论最新数字时表示，2025年10月至12月经季节性调整的失业率维持在3.8%，与上一个3个月期间相同，而就业不足率则微升0.1个百分点至1.7%。他指出，同期劳动人口及总就业人数轻微下跌，失业人数进一步减少。

展望未来，孙玉菡表示，香港经济持续增长，加上本地消费气氛改善，应有助稳定劳工市场，但部分行业的就业情况或会因经营环境的挑战而继续受到影响。

