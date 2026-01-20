六合彩︱连续4期无人中 头奖4000万今晚搅珠（附八大幸运号码）
更新时间：16:07 2026-01-20 HKT
发布时间：16:07 2026-01-20 HKT
发布时间：16:07 2026-01-20 HKT
六合彩连续4期无人中！最新一期将于今晚（20日）9时30分进行新一期搅珠，若以10元一注独中，估计头奖高达4,000万元。搅珠会在今晚9时15分截止投注，有兴趣市民记得购买！
近50期搅珠最旺号码
统计马会近期50次搅珠结果，被搅出最多次数的号码分别为39（12次）；2（11次）、24（11次）、28（11次）；6（10次）、11（10次）、17（10次）及44（10次）。
八大幸运号码：
|
号码
|次数
|
39
|12
|
2、24、28
|11
|
6、11、17、44
|10
过去10期搅珠号码：
|
期数
|日期
|搅珠号码
|
007
|
17/01/2026
|5、12、15、23、27、42、46
|
006
|
15/01/2026
|3、6、37、38、39、44、48
|
005
|
13/01/2026
|14、24、34、38、48、49、27
|
004
|
10/01/2026
|3、16、20、22、24、37、42
|
003
|
08/01/2026
|15、21、24、40、45、46、13
|
002
|
06/01/2026
|2、8、12、19、28、36、1
|
001新年金多宝
|
03/01/2026
|2、10、13、16、20、21、14
|
134
|
28/12/2025
|7、10、11、19、25、30、45
|
133
|
25/12/2025
|1、2、4、30、41、43、13
|
132
|
21/12/2025
|9、17、27、34、39、47、46
全港10大幸运投注站分布
至于10大幸运投注站。截至2025年6月30日，分别为是位于中环士丹利街、屯门市广场、荃湾青山道、尖沙咀汉口道、上环干诺道西、观塘广场、九龙湾德褔、大埔广场、上水石湖墟、及大埔广褔道。
最Hit
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
2026-01-19 10:25 HKT