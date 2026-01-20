Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩︱连续4期无人中 头奖4000万今晚搅珠（附八大幸运号码）

更新时间：16:07 2026-01-20 HKT
发布时间：16:07 2026-01-20 HKT

六合彩连续4期无人中！最新一期将于今晚（20日）9时30分进行新一期搅珠，若以10元一注独中，估计头奖高达4,000万元。搅珠会在今晚9时15分截止投注，有兴趣市民记得购买！

近50期搅珠最旺号码

统计马会近期50次搅珠结果，被搅出最多次数的号码分别为39（12次）；2（11次）、24（11次）、28（11次）；6（10次）、11（10次）、17（10次）及44（10次）。

八大幸运号码：

号码

 次数

39

 12

2、24、28

 11

6、11、17、44

 10

过去10期搅珠号码：

期数

 日期 搅珠号码

007
 
17/01/2026
 5、12、15、23、27、42、46

006
 
15/01/2026 
 3、6、37、38、39、44、48

005
 
13/01/2026
 14、24、34、38、48、49、27

004
 
10/01/2026
 3、16、20、22、24、37、42

003
 
08/01/2026
 15、21、24、40、45、46、13

002
 
06/01/2026
 2、8、12、19、28、36、1

001新年金多宝
 
03/01/2026
 2、10、13、16、20、21、14

134
 
28/12/2025
 7、10、11、19、25、30、45

133
 
25/12/2025
 1、2、4、30、41、43、13

132
 
21/12/2025
 9、17、27、34、39、47、46

全港10大幸运投注站分布

至于10大幸运投注站。截至2025年6月30日，分别为是位于中环士丹利街、屯门市广场、荃湾青山道、尖沙咀汉口道、上环干诺道西、观塘广场、九龙湾德褔、大埔广场、上水石湖墟、及大埔广褔道。

