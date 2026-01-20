Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

发展局就启德、沙田及东涌东商业用地发展「专上教育学生宿舍」 邀请市场提交意向书

社会
更新时间：16:01 2026-01-20 HKT
发布时间：16:01 2026-01-20 HKT

发展局今日（20日）邀请市场就使用三幅分别位于启德、沙田小沥源及东涌东的商业用地发展专上教育学生宿舍，于两个月内提交意向书。发言人表示，3幅用地都是「熟地」，且在规划用途和发展参数方面适宜作学生宿舍，好让中标者在最短时间内建成学生宿舍，以回应专上学生宿位需求。视乎收集到的市场意向，政府最早可于26/27年度透过公开招标，推出其中一幅或多幅用地供发展学生宿舍。

3幅地可提供4500宿位 最快26/27年度招标

发展局初步拟在地契中限制有关土地只可以作学生宿舍用途，并加入转让限制不能散卖，即如需转让，只可以整个发展转让，以确保用地上的学生宿舍能整体发展及营运。建筑规约期暂建议为48个月。政府初步估计3幅用地总共可提供约4,500个宿位，但最终宿位数目则视乎项目倡议方提出的设计。

启德用地邻近新急症医院及Megabox

位于启德的用地位处启德发展区前南面停机坪区，邻近启德体育园，并毗邻今年启用的新急症医院，附近港铁站包括启德站和九龙湾站。用地面积约0.74公顷，最高地积比率为5.8，建筑物高度限制为主水平基准上80米，而最高上盖面积则为65%，可建最高楼面面积约为43,000平方米。

沙田小沥源用地邻近港铁第一城站

位于小沥源的用地周边集合商业、住宅及其他土地用途，邻近港铁第一城站和石门站。用地面积约0.11公顷，最高地积比率为9.5，而建筑物高度限制则为主水平基准上120米，可建最高楼面面积约为10 000平方米。

东涌东用地毗邻港铁东涌东站

位于东涌新市镇扩展区的用地毗邻将于2029年通车的港铁东涌东站。用地面积约0.25公顷，最高地积比率为9，而建筑物高度限制则为主水平基准上160米，可建最高楼面面积约为23,000平方米。

发展局又指，这将是首次透过于公开市场卖地，鼓励学生宿舍发展。意向书邀请文件建议的3幅用地均位于市区或扩展市区，交通相对便利，附近社区及商业设施亦比较完善。这些用地在相关分区计划大纲图划为「商业」用途，换言之按计划发展学生宿舍将毋须另行提交规划申请。有关用地已作土地平整，并具备基本基建。

发展局联同教育局于去年7月推出「城中学舍计划」，透过放宽发展管制措施，促成私营发展商／营办商改装商厦成为学生宿舍，照顾专上院校学生的需要。其后，2025年《施政报告》宣布将计划扩展至涵盖新建的学生宿舍。

