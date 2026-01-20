义华大厦逼迁︱深水埗平价租盘难觅 居民不满新界过渡屋偏僻：做开荒牛咩？

《简朴房条例》今年3月生效，长沙湾义华大厦业主为配合条例，有意收回单位改装，有㓥房户被要求搬迁。有住户指通知期太短，时间更横跨农历新年，加上区内租盘短缺、租金上升，难在短时间内找到合适住所；亦有住户指，若被迫离开原区，将影响工作、生活及医疗安排。

八旬翁叹租屋难 身体差冀搬近医院

80多岁的李先生在大厦居住约3年，月租2,600元。他指，若要搬离现址，最重要是有地方住，「畀唔到楼我搬去边度？搬到街边呀？」他说，现时私人市场租金远高于他现时负担能力，「以前2,000几蚊都租到，𠵱家起码4,500蚊以上」。他指，自己已申请过渡性房屋超过3年，但一直未获编配，政府人员近日曾到场为他登记，指可能会获安排到北角、元朗或大埔等地的过渡屋。他无奈表示，「畀咗边度就去边度啦，冇得拣嘅。」

李先生又指，自己年事已高、行动不便，生活圈子集中在现居一带，如搬往其他区将大受影响，「我行街市都要企几次（休息）先行到返嚟」。他又提到，自己身体状况欠佳，过去一年多次因呼吸困难入院，需经常往返医院，「我分分钟要入医院，最好畀近啲医院嘅地方我住」。他指，并非要求高额补偿，只希望获得基本搬迁费，「三五千蚊唔算多，我都唔敢要求多。」

67岁司机忧迁元朗过渡屋断生计

居于大厦六七年的吴先生表示，月租约4,000多元，在附近从事夜班司机工作，凌晨两三点才下班。现年67岁的他，指能找到这份工作已属不易，若搬往元朗等地的过渡屋，交通时间及车费将大幅增加，「搬远咗就返唔到工」。他说，自己在长沙湾居住近20年，生活圈子、工作都在附近，「你叫我搬去新界，我点返工」，认为搬迁安排欠缺考虑。他亦曾查看附近房源，发现「呢区冇盘，其他区又太贵」，又指自己不符合公屋及部分过渡屋资格，若最终未能找到房源，「唯有瞓街。」

居民刘女士自2024年起居住于一个9房分间单位，月租2,600元。她表示，业主未曾与她直接沟通，只在门外贴纸通知搬迁，之后再无任何跟进。她说，曾被建议搬往新界的简约公屋等，但认为地点偏远，生活不便，「人生路不熟，叫我哋做开荒牛咩」。她指，难以负担三四千元租金，「冇钱、冇地方，点搬」，又称若没有搬迁补偿，「死人都唔搬」，希望业主至少提供合理的过渡安排。

服务队联络地产中介派租盘资料

房屋局已要求6队「分间单位区域服务队」为相关租客提供协助，香港单亲协会是其中一队负责机构。协会总干事余秀珠表示，现时预计仍有一半住户、约100多户未搬走，当中20多户已递交过渡性房屋申请，正等待批覆，另有30多户仍未决定下一步安排。她说，团队已连续多日「洗楼」派发资讯，但仍有住户表示此前不知道大厦已被收购，自己需要搬迁，估计部分人因长时间外出工作，未有留意门外贴出的通知。

她指，不少住户希望留在原区，因此即使符合过渡性房屋资格，也倾向先在附近寻找租盘，但区内租金普遍三四千元以上，对原本只付2,000多元租金的住户而言，负担沉重。她又谓，逐间地产舖寻找合适单位，对长者、伤病人士尤其困难，因此团队近日已联络深水埗地产中介联会，由对方提供会员联络资料，协助住户集中查询可租单位，并把相关资料印成清单派发。

她表示，部分住户与业主之间仍受合约条款约束，如租约未满，双方需按合约处理违约责任，「香港讲合约精神，边个违约边个要赔」。她说，若双方无法协商，可能需按合约处理相关争议。

记者：蔡思宇

摄影：卢江球

相关新闻：

义华大厦逼迁｜服务队接触逾80户协助安置与支援 议员忧简朴房条例令㓥房户「下流」

义华大厦㓥房户被要求搬迁 房屋局派服务队「洗楼」助居民 部分住户申过渡屋