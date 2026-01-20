涉深水埗狂殴老翁致死 无业汉否认谋杀 目击证人供称：个后生仔系咁踢个老人家心口

五旬无业男子5年前在深水埗街头，突然狂殴素未谋面的老翁至倒地不动时，继续用力又踩又踢；老翁其后送院治理，4个月后不治。无业男否认谋杀罪今于高等法院5男2女陪审团席前开审。目击证人供称他案发时「听到啲好辛苦嘅叫声」，然后「见到有个后生仔系咁踢个老人家（心口）」，他便冲往现场喝止：「唔好再打啦！会死人㗎！」 ，但该男子则说：「我跟大辉嘅，我唔惊坐监 」，他认为该男子是指自己「跟边个黑社会大佬」。

目击证人闻声查看见死者被踢胸口

男被告张国辉被控于2021年12月4日，在香港深水埗南昌街香港科技专上书院外，谋杀男子刘荣汉。控方开案陈词及控辩双方承认事实指，死者送院后被发现全身多处伤势，伤及胸肺、十二指肠动脉、小肠、胰脏等，留院治疗4个月后，在2022年4月22日证实死亡，医疗报告显示死者死因为心脏骤停（cardiac arrest）。

控方大律师叶祖耀（Neil Mitchell）传召目击证人陈伟州（译音）出庭作供，陈忆述他当日凌晨约4时，在南昌街及大南街附近天桥休息，他突然被争执声音吵醒，「听到啲好辛苦嘅叫声，嗌到好辛苦」，随即望向声音来源，「见到有个后生仔系咁踢个老人家，我睇到起码踢两三下，踢心口」。

证人上前制阻被告自称「跟大辉嘅，唔惊坐监」

陈指当时死者倒卧地上，他见状立即冲到现场喝止被告，并向被告大声呼喊：「唔好再打啦！会死人㗎！」，但被告称「我跟大辉嘅，我唔惊坐监 」。陈理解被告是指他「跟边个黑社会大佬」，但他不清楚谁是「大辉」。陈其后向被告表明自己「啱啱坐完监」，被告随即默然离去。

陈目睹死者胸口有大量血迹，但他不确定是吐血或伤口出血。陈指当时老人家无法说话，意识不清，甚至连喊叫也喊不出声。陈也不知悉被告与死者之间是否存在积怨。辩方盘问陈时质疑陈所提及他与被告的对话均为「生安白造」，也从没有在警方口供中提及过，陈否认并指他录口供时曾向警察提及有关对话，只是警方没有写下有关对话。

案件编号：HCCC324/2024

法庭记者：刘晓曦