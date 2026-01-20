Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉深水埗狂殴老翁致死 无业汉否认谋杀 目击证人供称：个后生仔系咁踢个老人家心口

社会
更新时间：13:37 2026-01-20 HKT
发布时间：13:37 2026-01-20 HKT

五旬无业男子5年前在深水埗街头，突然狂殴素未谋面的老翁至倒地不动时，继续用力又踩又踢；老翁其后送院治理，4个月后不治。无业男否认谋杀罪今于高等法院5男2女陪审团席前开审。目击证人供称他案发时「听到啲好辛苦嘅叫声」，然后「见到有个后生仔系咁踢个老人家（心口）」，他便冲往现场喝止：「唔好再打啦！会死人㗎！」 ，但该男子则说：「我跟大辉嘅，我唔惊坐监 」，他认为该男子是指自己「跟边个黑社会大佬」。

目击证人闻声查看见死者被踢胸口

男被告张国辉被控于2021年12月4日，在香港深水埗南昌街香港科技专上书院外，谋杀男子刘荣汉。控方开案陈词及控辩双方承认事实指，死者送院后被发现全身多处伤势，伤及胸肺、十二指肠动脉、小肠、胰脏等，留院治疗4个月后，在2022年4月22日证实死亡，医疗报告显示死者死因为心脏骤停（cardiac arrest）。

控方大律师叶祖耀（Neil Mitchell）传召目击证人陈伟州（译音）出庭作供，陈忆述他当日凌晨约4时，在南昌街及大南街附近天桥休息，他突然被争执声音吵醒，「听到啲好辛苦嘅叫声，嗌到好辛苦」，随即望向声音来源，「见到有个后生仔系咁踢个老人家，我睇到起码踢两三下，踢心口」。

证人上前制阻被告自称「跟大辉嘅，唔惊坐监」

陈指当时死者倒卧地上，他见状立即冲到现场喝止被告，并向被告大声呼喊：「唔好再打啦！会死人㗎！」，但被告称「我跟大辉嘅，我唔惊坐监 」。陈理解被告是指他「跟边个黑社会大佬」，但他不清楚谁是「大辉」。陈其后向被告表明自己「啱啱坐完监」，被告随即默然离去。

陈目睹死者胸口有大量血迹，但他不确定是吐血或伤口出血。陈指当时老人家无法说话，意识不清，甚至连喊叫也喊不出声。陈也不知悉被告与死者之间是否存在积怨。辩方盘问陈时质疑陈所提及他与被告的对话均为「生安白造」，也从没有在警方口供中提及过，陈否认并指他录口供时曾向警察提及有关对话，只是警方没有写下有关对话。

案件编号：HCCC324/2024
法庭记者：刘晓曦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
18小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
22小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
20小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
3小时前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
18小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
5小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
4小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
8小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
21小时前