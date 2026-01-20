Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私烟｜九龙区垃圾桶贴「正品大陆烟」广告 价格低至22元 组织质疑加烟税适得其反

社会
更新时间：14:15 2026-01-20 HKT
发布时间：14:15 2026-01-20 HKT

私烟买卖问题猖獗，关注烟民权益组织「烟语知声」今日（20日）举行记者会，指九龙区近百个政府垃圾桶及烟头收集箱，被张贴私烟广告，以低至22元的价格促销「低价正品大陆烟」。组织认为，问题源于烟税过高，促请政府减税以缩小完税烟与私烟价差，从源头打击非法市场。

贴满垃圾桶 精准向烟民推送私烟广告

「烟语知声」发言人杨浩泉表示，在油麻地、旺角、太子及深水埗4区，于数小时内已发现近100个垃圾桶及烟头收集箱，贴有私烟广告贴纸，每个垃圾桶贴有1至6张广告不等。广告标榜「低价正品大陆烟」，售价低至22元，远低于逾百元的完税烟，反映私烟市场竞争趋白热化，私烟贩之间竞争激烈，因此在烟民见得到的地方，精准向烟民推送私烟广告；同时因不用负担烟税，价钱更低，证明「佢哋唔愁无生意」。

杨浩泉担忧，在庞大利润诱惑下，本港或会出现如去年8月发生的私烟帮派仇杀案，甚至步澳洲后尘，让私烟市场成为黑帮争夺地盘、贩卖毒品及武器的财源。

「烟语知声」发现的私烟贴纸广告上，不仅留有内地及本地的通讯方式，标明是「中国平烟」，更发现在靠近跨境巴士及酒店的垃圾桶张贴数量更为猖狂，怀疑私烟集团或涉跨境交易，甚至收到报料，指位于永安九龙中心的衞生署控烟酒办外垃圾桶亦有张贴有关广告。

杨浩泉认为，私烟集团敢于将广告直接张贴于垃圾桶上，显示在庞大利润诱惑下，公然挑战破坏公物、宣传烟草产品、销售未完税烟等多条法例，对社会治安带来严重的隐患。

组织质疑加烟税适得其反

杨浩泉又指，本港私烟问题日趋猖獗，与政府早年大幅增加烟税有关，质疑加税只会扩阔私烟与完税烟的价差，刺激犯罪诱因，并迫使基层烟民转向黑市，为私烟贩带来巨量的非法客源。他建议政府尽快调低烟税，缩窄合法与非法香烟的价差，以削弱私烟集团的利润及犯罪诱因，并吸引烟民回归合法市场。他亦建议政府重新审视全面禁止电子烟等另类烟草产品的政策，参考规管体育赌博的模式，将其合法化并加以规管，以开拓新税基，补充库房收入。

记者、摄影：李健威

