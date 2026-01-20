Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男教师涉与15岁男学生互相手淫被控 男生供称感激对方帮助学业「唔知点去拒绝」

社会
三旬中学男教师前年3次邀约15岁男学生到大埔住所，期间涉嫌抚摸对方，再互相手淫。男学生母亲其后揭发事件，警方拘捕男教师。男教师今早于区域法院否认3项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪受审，事主在录影会面中形容2人关系「有纠纷」，关系「过咗界⋯⋯唔系普通师生同朋友」。事主坦言被告学业上「帮咗我好多嘢」，非常感激对方，因此案发时即使不喜欢手淫亦「唔知点去拒绝，唔知拒绝有冇后果」。

男被告L.Y.T.否认3项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪。控方开案陈词指，15岁男学生当时居于马鞍山儿童之家，假日时可以回家，然而儿童之家没有确认事主有否回家。被告则任职事主中学男教师，任教资讯科技及创客学会。前年9月某星期五，被告邀请事主到大埔住所，事主坐在梳化上时，被告为事主除下眼镜戴上眼罩，其后伸手抚摸事主下体，又拍打事主臀部，其后脱去事主内外裤，为事主手淫，惟事主没有勃起。

回家哭泣揭遭侵犯

翌月上旬某周日，被告透过instagram邀约事主上门，抚摸事主大腿以至下体，2人先后互相手淫直至射精。同月下旬被告再邀约事主上门共晋晚餐，2人再次互相手淫直至射精。事主事后感到被侵犯，徬徨无助。事主回家时，母亲有见其状甚疲倦，查问下事主透露遭被告侵犯，触及下体，然后开始哭泣。被告翌月被捕。

事主在录影会面中交代2人一直以Instagram即焚相片联络，形容2人关系「有纠纷」，被告认为事主付出太少，事主借此行为希望关系不会破裂，但明言关系「过咗界⋯⋯唔系普通师生同朋友」。事主忆述由于家教甚严，第一次案发前原拒绝上门留宿，惟被告游说事主指「一次半次」，事主最终答应。事主指案发时感到不舒服，被告帮自己手淫时最初无法勃起，感到慌张及不知所措，却向被告搪塞指「有啲唔习惯」。事主坦言被告学业上「帮咗我好多嘢」，非常感激对方，因此案发时即使不喜欢手淫亦「唔知点去拒绝，唔知拒绝有冇后果」。

案件编号：DCCC559/2025
法庭记者：陈子豪

