涉2023年波罗的海天然气管道受损 内地船长续须还押至2.11再讯

波罗的海一条连接芬兰及爱沙尼亚，负责运输天然气海底管道及电信电缆于2023年被发现损毁，芬兰当局怀疑一艘香港注册、名为「新新北极熊」的货轮涉案。该货轮的43岁中国籍船长被控一项刑事毁坏罪，另被海事处票控违反国际海上安全条例等2罪，案件今于东区裁判法院再提堂。主任裁判官张志伟应申请，押后案件至2月11日作答辩，待辩方与被告商讨答辩方向。被告无保释申请，续须还押。

刑事与传票案件将一并答辩

辩方表示将一并代表被告涉及的刑事及传票案件，惟牵涉的文件众多，两案共涉逾十位证人，辩方需时审视并与被告讨论，尽快取得被告答辩意向。张官遂一并押后案件至2月11日进行答辩，同时提醒双方案件已押后一段时间。

43岁被告万文国被控于2023年10月8日，船上芬兰时间约凌晨2时，即香港时间同日早上7时，在处于芬兰湾的公海的一艘香港注册货轮「新新北极熊」上，为当其时掌管或指挥该船只的人，无合法辩解而损坏属于他人的财产，即位于芬兰和爱沙尼亚之间的一条天然气管道及海底电信电缆，罔顾该财产是否会被摧毁或损坏。

涉案货轮船长被控刑事毁坏罪

被告另被票控没有确保该船舶符合指明货船的附加规定及没有确保该船舶符合《国际海上人命安全公约》附件第V章第28条2罪，被票控由2023年10月11日至2023年12月6日的期间，身为169公尺长之集装箱船舶「新新北极熊」号，国际海事组织编号为9313204之香港注册船舶的船长，没有确保该船舶已符合根据《第369S章》就该等船舶施加的规定，即在没有足够船锚的情况下仍继续由俄罗斯前往中国的航程；以及由2023年10月28日至2023年11月3日的期间，身为169公尺长之集装箱船舶「新新北极熊」号，国际海事组织编号为9313204之香港注册船舶的船长，没有确保该船舶已符合《国际海上人命安全公约》附件第V章第28条第2款的规定，即没有提交每日申报予该船舶的公司。

案件编号：ESCC1210/2025、ESS 24218 -24219 /2024

法庭记者：雷璟怡