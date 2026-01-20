Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉虚报学历曾读美国大学以申请来港就读入境许可 持双程证女子将被加控其他罪

社会
更新时间：11:48 2026-01-20 HKT
发布时间：11:48 2026-01-20 HKT

32岁内地女子涉嫌在2021年虚报学历以申请来港就读的入境许可，而讹称曾在美国德克萨斯大学奥斯汀分校就读，被控为取得入境证而安排作出虚假陈述罪。案件今早在沙田裁判法院再讯，被告暂毋须答辩，控方透露已索取法律意见，料再加控企图以欺骗手段取得服务罪，申请将案件押后至3月6日再讯，以等候警方处理案件进展及落案起诉，获获署理主任裁判官郑纪航批准，期间被告续准以原有条件保释候讯。

持双程证的女被告王宇阳，被控一项为取得入境证而安排作出虚假陈述罪，控罪指王于2021年12月6日或该日前后，在香港，为取得入境证，即一张来港就读入境许可，而安排作出明知为虚假或自己亦不信为真实的陈述，即在申请该入境证时，声称她在2014年9月至2016年6月在德克萨斯大学奥斯汀分校就读。

案件编号：STCC4274/2025
法庭记者：黄巧儿

