Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

路政署凭中九龙干线项目获香港公路学会大奖 自主研发「侦测道路欠妥系统」获优异奖

社会
更新时间：11:26 2026-01-20 HKT
发布时间：11:26 2026-01-20 HKT

路政署在社交平台发文，表示中九龙干线工程项目荣获「公路及铁路项目」组别大奖，而自主研发的「侦测道路欠妥系统」（RDDS）于「工业、系统及创新」组别中夺得优异奖。

路政署署长邱国鼎早前（14日）率领团队出席2025「香港公路学会大奖」颁奖典礼，领取两项殊荣。路政署表示，香港公路学会奖项旨在表扬业界在公路及铁路项目、工业革新、系统改进和创新技术与方案方面的卓越成就。

路政署中九龙干线工程项目荣获「公路及铁路项目」组别大奖，而自主研发的「侦测道路欠妥系统」（RDDS）于「工业、系统及创新」组别中夺得优异奖。路政署FB图片
路政署中九龙干线工程项目荣获「公路及铁路项目」组别大奖，而自主研发的「侦测道路欠妥系统」（RDDS）于「工业、系统及创新」组别中夺得优异奖。路政署FB图片
路政署表示，中九龙干线工程项目规模庞大，整个建造过程穿越九龙区闹市，并运用了多项先进技术，获得业界广泛认可。路政署FB图片
路政署表示，中九龙干线工程项目规模庞大，整个建造过程穿越九龙区闹市，并运用了多项先进技术，获得业界广泛认可。路政署FB图片
「侦测道路欠妥系统」（RDDS），利用结合地理空间人工智能（GeoAI）与高解像度摄影机及摄影测量技术的巡路检测车，自动识别路面裂缝及褪色路面标记，准确度超过九成。路政署FB图片
「侦测道路欠妥系统」（RDDS），利用结合地理空间人工智能（GeoAI）与高解像度摄影机及摄影测量技术的巡路检测车，自动识别路面裂缝及褪色路面标记，准确度超过九成。路政署FB图片

中九龙干线工程项目规模庞大，整个建造过程穿越九龙区闹市，并运用了多项先进技术，获得业界广泛认可；而自主研发的「侦测道路欠妥系统」（RDDS），利用结合地理空间人工智能（GeoAI）与高解像度摄影机及摄影测量技术的巡路检测车，自动识别路面裂缝及褪色路面标记，准确度超过九成，展现突破性技术成果。

路政署称将继续努力，持续提升建设及维护运输基建设施工作的质素。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
17小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
20小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
17小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
18小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
1小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
19小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
5小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
3小时前