路政署凭中九龙干线项目获香港公路学会大奖 自主研发「侦测道路欠妥系统」获优异奖

路政署署长邱国鼎早前（14日）率领团队出席2025「香港公路学会大奖」颁奖典礼，领取两项殊荣。路政署表示，香港公路学会奖项旨在表扬业界在公路及铁路项目、工业革新、系统改进和创新技术与方案方面的卓越成就。

中九龙干线工程项目规模庞大，整个建造过程穿越九龙区闹市，并运用了多项先进技术，获得业界广泛认可；而自主研发的「侦测道路欠妥系统」（RDDS），利用结合地理空间人工智能（GeoAI）与高解像度摄影机及摄影测量技术的巡路检测车，自动识别路面裂缝及褪色路面标记，准确度超过九成，展现突破性技术成果。

路政署称将继续努力，持续提升建设及维护运输基建设施工作的质素。