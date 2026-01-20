义华大厦逼迁｜服务队接触逾80户协助安置与支援 议员忧简朴房条例令㓥房户「下流」

深水埗义华大厦于去年11月易手，新业主计划将单位改装为「简朴房」后重新出租，当中多户㓥房租客被要求于3月1日前搬迁。房屋局已要求6队「分间单位区域服务队」（服务队）为相关租客提供协助。其中一队服务队负责机构香港单亲协会总干事余秀珠在电台节目表示，义华大厦约有二百多户㓥房居民，其协会已成功接触当中超过八十户。这些居民大多是长者，部分为独居，亦有部分㓥房户在职，对突如其来的迁出要求，担心工作和现有生活网络受到严重影响。

余秀珠说，部分独居长者，因为有亲戚住在附近，可以互相照应。一旦搬到偏远地区，就失去了支援。对在职居民而言，担忧迁往新界的过渡性房屋，交通时间和车费都是沉重负担。

安排过渡性房屋导赏团 联系地产中介提供便宜盘源

余秀珠坦言，居民对过渡性房屋并不了解，「佢哋一听到远就唔要啦唔要啦。」为了消除他们的疑虑，上周举行了居民大会，当晚即有25户登记表示考虑，至今已有22户正式提交申请，仍有约三十多户居民希望能在同区觅得居所。协会现正安排过渡性房屋导赏团，让居民加深了解，目前有二十多户答应前去参观；为此，协会主动联系地区的地产中介联会，请求协助寻找区内合适的平价盘源。

相关新闻：

义华大厦㓥房户被要求搬迁 房屋局派服务队「洗楼」助居民 部分住户申过渡屋

部分NGO房屋单位设年龄限制

余秀珠又指，市区的过渡性房屋供应绝无仅有，目前可供选择的项目主要位于大埔和元朗。此外，部分由其他非政府组织（NGO）提供的房屋单位，其申请设有年龄等限制，令一些超过62岁的长者未能受惠。

立法会议员林筱鲁在同一节目表示，政府不能仅仅期望业主会出于好心而行事，更关键的是要掌握实质数据。他建议政府要跟进租客去向，尤其是「下流」的问题，㓥房户因不同问题转租笼屋或非法㓥房。政府必须掌握相关数据，增加供应甚至要调整政策，否则，若宏观数据与市民实际感受的差异太大，将不利于施政。

临时房屋非长策 根本问题待解决

林筱鲁认为性房屋本身并非永久性解决方案，租客「顶住先」，其地点对部分租客而言，在交通等方面也未必是最佳选择。若缺乏有效的长远跟进，这些租客在临时住宿期满后，仍有可能回流到市区环境更恶劣的环境。

对于日后会否有义华大厦同类事件再次发生，林筱鲁表示这次事件虽然是个别案例，但他「不相信是单一，以后不会再发生」，认为逼迁事件只不过规模有别。市场随著简朴房条例在三月全面实施，部分业主已不续租新租约，他希望政府能从此次事件中汲取教训，真正做好准备，避免再次有同类事件发生。

