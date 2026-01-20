华润饮料携华润隆地启动「宝贝重塑」 伙拍公益团体推动胶樽回收循环再生

本港近年鼓励将都市固体废物回收作循环再造，企业也积极响应。华润饮料与华润隆地1月19日于香港华润大厦共同启动「宝贝重塑•GREEN未来」怡宝宝贝重塑×润爱同行城市可持续行动，活动以互动体验为核心，鼓励市民亲身参与胶樽回收，将环保理念转化为社区生活习惯。

启动仪式获政商社界代表支持，包括华润集团副总经理蓝屹、香港品质保证局总裁陈沛昌、民建联湾仔支部主席周洁冰SBS MH以及华润集团办公室、饮料、隆地负责人，连同本地公益组织包括春蕾计划基金会、环保团体「绿环」及社会企业「好自然」 ，共同见证项目启动，持续走进香港多个社区，将环保理念转化为社区日常实践的重要创新。

活动现场设置了多个体验区域，打造了可参与、可体验的完整循环体验，设置了重塑回收点、重塑工坊、重塑宝贝士多、重塑合伙人签约系列打卡位。华润饮料表示，设于华润大厦平台的「宝贝重塑」 体验区，即日起将开展为期一周的公众开放体验，鼓励市民亲身参与塑胶回收，将环保理念转化为社区生活习惯。

体验区域以互动体验为核心，其中在「重塑工坊」设置了热压设备，让参与者亲手将胶樽碎片转化为精美的重塑福袋。「重塑宝贝士多」区域则展出由胶樽回收后再造的T恤、手袋、丝巾等各类再生文创产品，参与者可亲身感受胶樽经回收后的再生价值与应用潜力。现场还设置「重塑之树」，挂上由再生物料制成的福袋，市民可打卡留影。

此外，即日起至4月30日，市民可携带任何牌子的胶樽到华润大厦大堂G层，可凭4个胶樽换领怡宝饮料1瓶，或3个胶樽换领1瓶怡宝饮用水。

「怡宝宝贝重塑计划」自2023年推行以来，已覆盖内地三十多个城市，累计吸引超过12万人次参与。是次行动落地香港，标志著该计划于粤港澳大湾区的可持续实践进一步延伸。主办方表示，未来三个月，项目将联同春蕾计划基金会、绿环、好自然等多个本地公益伙伴，陆续走进香港各区社区，透过持续的「回收-重塑-新生」社区实践，鼓励市民将环保行动融入生活，共建更绿色的城市环境。

