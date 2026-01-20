天文台｜寒冷天气警告生效 明起天气转冷 巿区低见11℃ 1.22最高气温调低至15℃

寒冷天气警告于下午4时20分发出。天文台在中午12时发特别天气提示，指一股强烈冬季季候风正逐渐影响华南沿岸。预料本港今晚转吹北风，气温显著下降，明日（1月21日）天气转冷。星期四及星期五（1月22及23日）大致多云，天气持续寒冷，日间气温回升幅度较小。市区最低气温在11、12度左右，新界再低两三度。市民请留意天气变化，注意保暖，并关顾长者及慢性病患者。

根据天文台9天天气预测，明天起天气开始降温，最低气温12度，周四(22日)最低气温再降1度至11度，而最高气温亦较早前的预计再降一度至15度，周五(23日)气温稍稍回升，介乎12至16度之间。新界地区普遍寒冷，周四当日，新界多个地区跌至10度以下，其中打鼓岭更只有5度低温。

天文台预料季候风会在周末至下周初逐渐被一股清劲至强风程度的偏东气流取代，华南沿岸气温逐步回升，但早上仍然清凉。此外，热带气旋洛鞍会在今明两日横过菲律宾以东海域并逐渐消散。