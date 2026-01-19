建华集团推出「港人农地」品牌 引进专才科技振兴本土渔农业 主席凌伟业：促进业界可持续发展

建华集团正式宣布推出全新品牌 —— 「港人农地」计划，标志着集团全面投身于香港渔农业的未来发展，此举呼应国家《国民经济和社会发展第十五个五年规划》中全力推进「农业农村现代化」的策略方向，以及香港特区政府《渔农业可持续发展蓝图》的部署。建华集团以创新科技、完善供应链及品牌化管理为核心，致力推动本地渔农业迈向现代化与可持续发展，活化本土资源，为市民提供优质、健康、高性价比、低碳环保的本地制造渔农产品，开创行业新篇章。

革新传统营运模式 建立可持续产业链

「港人农地」计划秉持发展与保育并重的理念，积极以现代化技术提升本地渔农业产能，目标打造从生产、销售、物流到品牌建设的完整产业价值链，全面提升本土渔农产品市场竞争力。计划将让「香港制造」的渔农产品成为品质与信誉的代名词，不仅为本地经济注入强劲动能，亦同时建构兼具经济效益与社会价值的产业新典范。

作为实践蓝图的重要一步，建华集团已成功投得政府推出的大鹏湾（南）新鱼类养殖区深海养殖项目，并获渔农自然护理署颁发「海鱼养殖业牌照」批准书 。项目将以现代化深海养殖技术为核心，在洁净水域养殖出优质的海产。全新品牌「港人农地」正式推出，建华集团致力为香港市民提供优质、 健康、低碳环保的本地农产品。品牌旨在建立清晰易辨的标识，让消费者能轻松识别及信赖本地优质产品，以便捷途径购买高品质、高性价比的新鲜农产品。同时，品牌期望透过市场力量，引领本港式微已久的渔农业重新出发，推动产业可持续发展。

「港人农地」计划启动礼邀得环境及生态局局长谢展寰、 渔农自然护理署署长黎坚明、 行政会议成员张宇人、 立法会议员邵家辉、立法会议员陈博智、立法会议员梁进、 香港农业发展建设联会执行主席欧阳志、香港渔民团体联会主席张少强联同建华集团主席凌伟业、副主席凌伟汉一同主持启动礼， 共同见证政商农合作推动渔农产 业升级转型的重要时刻。

政商携手共推本地渔农业转型升级

建华集团致力透过「港人农地」计划实践香港渔农业可持续发展的目标，提升香港渔农产品自给自足的能力，不仅可以确保市民享有新鲜、安全的本土产品，让香港成为高品质食品供应的基地，更可以借此为年轻一代创造就业和创新机会，助力香港经济多元化发展。

建华集团主席凌伟业表示：「建华集团扎根香港 25 年，一直致力新鲜食品零售及产业活化。启动『港人农地』计划是我们回馈社会、推动本土渔农业的重大一步。国家公布的《国民经济和社会发展第十五个五年规划》已明确提出，将全力推进『农业农村现代化』，将农业发展成为现代化大产业，建华集团将全力配合国家及香港特区政府的发展理念，培育专才及引入先进科技，结合集团的强大新鲜食品零售网络，让优质本地渔农产品从生产、冷链物流、零售到品牌建设，为香港市民提供优质渔农产品。未来，我们会继续与政府及业界并肩同行，共同促进香港渔农业的可持续发展，为业界创造更广阔的前景。」

根据香港渔农自然护理署（AFCD）最新数据，2024年本地捕捞渔业产量约92,000吨（价值24亿港元），海鱼养殖产量仅626吨（价值6,600万港元），本地捕捞及养殖总产量仅占香港海鲜消费约20%。然而，香港海鲜消费需求极高，年度进口量平均超过过350,000吨，本地市场存在巨大空间。此计划正填补这一缺量，预计将显著提升本地产值，为产业注入数十亿港元的新经济活力。

建华集团期待「港人农地」计划成为香港渔农业转型典范，带来更多新鲜、安全的本地选择，助力香港经济可持续增长。