宏福苑安置︱何永贤：颂雅路西是好选择 正研改建居屋料2029年落成

房委会今日（19日）召开公开会议，审议来年机构计划及财政预算。会议甫开始，已有委员关注经历火灾的大埔宏福苑居民长远安置安排，建议优先考虑现有公屋单位及大埔区内土地。

何永贤：颂雅路西正打桩及研改建居屋

房屋局局长何永贤回答时形容「大埔颂雅路西土地是个好选择」，指有关土地正在打桩，亦在研究修改图则，改建居屋，相信能在2029年内落成。她又提到，未来五年将有19.8万公屋及简约公屋单位，以及5.9万居屋单位供应，认为处理灾情要靠以往建立的靭性，协助宏福苑居民安居。

何永贤称，社会齐心希望帮助大埔宏福苑受影响居民，除了房屋局提供的过渡性房屋，房委会的宝田中转屋亦有很多单位可提供，如居民日后陆续由酒店或青年宿舍搬出，宝田中转屋已准备好。她感谢各界捐助包括电器、雪柜及热水炉等设备，形容社会各界对宏福苑的关心可说是「一呼百应」。她强调，政府会细心整理居民意见，日后再于房委会讨论，希望有关工作令居民安心、安居。

委员关注宏福苑安置对房委会财政影响

房委会资助房屋小组委员会主席委员黄碧如表示，政府正咨询居民意见，日后方向要等候咨询工作完成，才能决定如何协助居民，又说受影响居民有不同需要，现时政府发出的问卷，选项具全面性。委员刘诗韵则指，发生特别事件，加上未来的供应量比较充裕，因此在合适时机，如能安排现有公屋项目或大埔的土地作优先考虑，是可以研究。

多名委员关注宏福苑安置对房委会财政的影响，身兼立法会议员的委员简慧敏表示，现时财政预测未有纳入宏福苑的长远安置工作作为考量，关注有关安置工作如何影响房委会资金，亦建议房委会在居屋计划为宏福苑居民另设特别计划，令有关安排留有弹性。黄碧如呼吁政府将来向宏福苑居民提供协助时，应确保公共资源合理运用。

将研究是否重推租置计划

何永贤强调，政府会平衡资源投放，倘要在大埔宏福苑援助基金的捐款之上要投放资源，需「拿捏得好」投放多少。另外，房委会会议今通过2026/27年度机构计划及年度财政预测，将会在本月31日或之前将相关机构计划及财政预测呈交特首批准。其中年度机构计划提及是否重推租置计划作研究。何永贤称，会分开处理租置计划，包括加快推出现时39个租置屋邨的未出售单位，同时会为重推租置作研究。

记者：谢宗英

摄影：何健君