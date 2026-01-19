2025年录4990万旅客人次访港 按年升12% 日本、澳洲和中东等旅客大增25%
发布时间：16:20 2026-01-19 HKT
旅发局公布，2025 年全年初步访港旅客数字为4,990 万，按年上升12%；其中去年12月访港旅客量录得465 万人次，较2024 年同期多9%。2025 全年共有3,780万中国内地旅客人次访港，较2024年同期增加约11%，占全年访港旅客量76%。
内地客占访港旅客量76%
非中国内地旅客约有1,210 万人次，按年增长15%，占总旅客量24%，当中台湾、日本、越南、澳洲和中东地区的增长尤为强劲，按年增幅均达25%或以上；菲律宾、泰国、越南和印度等短途市场亦已恢复至或超越疫情前的水平。
日本/越南/澳洲/中东等升幅达25%或以上
此外，过去一年访港过夜旅客平均逗留时间为3.1晚；而根据旅发局调查，以10分为满分计算，过夜旅客的访港满意度有 8.9分。
